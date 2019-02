Avances. Uno de los grandes logros de Educación el año pasado fue el de equipar a todas las salas de Nivel Inicial de la provincia con el kit tecnológico que incluyó tablets y una mesa digital con aplicaciones interactivas.

Este próximo año escolar arrancará con nuevos servicios para responder a la demanda. Se abrirán 85 salas más de Nivel Inicial para chicos de 3, 4 y 5 años, que se sumarán a las 1.405 que hay actualmente. Así lo adelantó Laura Castro, directora de Nivel Inicial, quien agregó que con las mismas se podrá incorporar a 1.590 niños al sistema educativo de gestión pública, que representan el 6,5% de la matrícula que se registró el año pasado.



Desde que el jardín de 4 años pasó a ser obligatorio y desde que se comenzó a incorporar a alumnos al jardín de 3, la demanda no paró de crecer. El año pasado la matrícula alcanzó los 26.657 alumnos. Es por este motivo que el Gobierno decidió poner en marcha 85 salas más de Nivel Inicial, que permitirá la incorporación de 1.590 alumnos más. "Vamos a poner en marcha 45 salas para niños de 3 años, 35 para niños de 4 y 5 para niños de 5. Con esto vamos a poder darle una respuesta a los requerimientos de los padres. Muchos se acercaron por el Ministerio, en diciembre pasado cuando se realizaron las inscripciones, para decirnos que no encontraron lugar vacante para sus hijos", dijo Castro.



La funcionaria agregó que, pese a que el jardín de 3 no es obligatorio, es el que tiene mayor demanda. Por este motivo, de las 85 salas nuevas, 45 serán para niños de esta edad. Así, alcanzarán un total de 246. En febrero de 2018 se crearon 157 salas para esta franja etaria y en el transcurso de ese año se crearon 44 más, alcanzando las 201, para una matrícula de 3.200 niños.



Dentro de las 85 salas nuevas para este año, 35 serán para niños de 4 años y 5 para los chicos de 5.



Castro dijo que todas estarán distribuidas principalmente en escuelas del Gran San Juan que es la zona donde se registra un mayor crecimiento de matrícula, por ser los departamentos con mayor población. Además, agregó que no hubo necesidad de construir ninguna de estas salas, sino sólo redistribuir y acondicionar espacios existentes. "Hicimos un relevamiento de los edificios escolares para determinar cuáles tenían el espacio, condiciones y mobiliario necesario para implementar las nuevas salas. Luego comenzamos a coordinar el interturno, que es un turno intermedio entre el de la mañana y el de la tarde. De esta manera una misma sala puede ser usada por tres jardines. Esta es una medida que comenzamos a aplicar desde el año pasado", dijo la funcionaria.



De esta manera, los turnos de Nivel Inicial quedaron determinados de la siguiente manera: de 8 a 11, de 11,15 a 14,15 y de 14,30 a 16,30, garantizando que los niños tengan los 180 minutos de clase diario tal como está estipulado.



Castro dijo que las nuevas salas empezarán a funcionar con el inicio del Ciclo Lectivo 2019, ya que sólo hay que crear los cargos docentes, tarea que está en marcha





Más instituciones

36 escuelas de Nivel Inicial que se crearon en la provincia durante el Ciclo Lectivo 2018, con cargos de dirección, vicedirección, de docentes de Nivel Inicial y también de Especialidades.

Equipamiento

234 escuelas de Nivel Inicial de toda la provincia recibieron el kit tecnológico con 234 mesas digitales y 3.510 tablets. A cada una de las instituciones se les entregó 15 tablets.

Más personal

Debido a la apertura de nuevas salas de Nivel Inicial y al crecimiento de la matrícula escolar como consecuencia, el Ministerio de Educación tuvo que proceder durante el 2018 a la creación de 120 cargos docentes para salas de 4 años y 157 cargos docentes más para salas de 3 años, tanto para instituciones del Gran San Juan como para zona rural y zonas intermedias.

> Docentes con una mejor preparación

La capacitación de los docentes de Nivel Inicial también fue un tema de relevancia durante el 2018, sobre todo para acompañar el avance en cuanto a la aplicación de una nueva modalidad de enseñanza y al uso de la tecnología con fines didácticos y educativos. En el marco del Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente 2016-2030, que puso en marcha el gobierno provincial, se capacitó no sólo a los docentes de Nivel Inicial, sino también a los equipos directivos de las diferentes instituciones. Esta capacitación se llevó a cabo a través de 5 jornadas en las que se abordaron temas como las estrategias de planificación, desarrollo y diseño de proyectos, gestión pedagógica en el Nivel Inicial y el acompañamiento de la planificación didácticas. Además, se capacitaron en la aplicación de TICS en la educación, en el uso de los kit tecnológicos y en nuevas propuestas de tecnología aplicada en clase.

Capacitación. Los docentes de Nivel Inicial de toda la provincia participaron de la capacitación gratuita que brindó el Gobierno.



En otro orden, los docentes de Nivel Inicial también recibieron capacitación en temas sociales como la elaboración de Acuerdos Escolar de Convivencia. Personal especializado trabajó y acompañó a los equipos directivos y docentes en la elaboración del Proyecto Institucional sobre los Acuerdos Escolares en un total de 21 escuelas, 7 de ellas ubicadas en el departamento Santa Lucía y 14 en Rawson.



Otros de los temas que abordaron los docentes fue el de Educación Ambiental y Cuidado del Medio Ambiente. Elaboraron proyectos institucionales y crearon los primeros Clubes Ambientales en el Nivel Inicial en la provincia.



También se capacitaron en Educación Vial, con la elaboración de proyectos institucionales que incluyen la enseñanza de las normas viales a través de experiencias didácticas.