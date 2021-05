El sector de la gastronomía y los comercios no esenciales desaprobaron ayer la vuelta a la Fase 1 por nueve días que implica el cierre total de negocios desde hoy hasta el 30 de mayo, dicen que entienden la situación sanitaria pero que esta restricción será el "golpe de gracia" para muchos con la consiguiente pérdida de empleo, y reclaman al gobierno provincial rebajas de tasas, impuestos, subsidios y créditos a tasa cero. En esos sectores hablan de pérdidas de hasta el 35% en las ventas (ver abajo), tan sólo por esos nueve días. En contraposición, fuentes oficiales observaron anoche que el impacto de este nuevo confinamiento "es muy chico" porque son pocos días, pero no descartan que si continúa van a analizar la petición. Las nuevas restricciones por la pandemia comenzarán a regir en San Juan desde hoy sábado ya que el gobernador Uñac decidió adherir al decreto nacional que ordenó el presidente Alberto Fernández. Sólo los comercios esenciales van a seguir abiertos con los protocolos vigentes, pero los no esenciales podrán trabajar sólo de la puerta hacia afuera. Bares y restaurantes trabajaran con la modalidad de delivery o retiro en el local. ""Las medidas caen mal. El sector gastronómico viene con perdidas mayores al 50% y estos 9 días serán un golpe terrible. No desconocemos la situación, pero no tenemos ingresos y hay 4.000 empleos en riesgo", dijo Ruben Miadosqui, vicepresidente de la Cámara de empresarios hoteleros y gastronómicos. El empresario es el referente de sector en la cámara, y tras una reunión con los socios y no socios, salieron ayer a pedir al gobierno que sancione la Ley de Emergencia Económica para el sector, lo que implica que recibirán condonación de impuestos, subsidios y créditos a tasa cero. "No vamos a poder salir a flote en forma inmediata sin apoyo económico o eximición impositiva", indicó. Además ofrecen cerrar de domingo a miércoles totalmente, a cambio de dejarlos trabajar tres días a la semana -jueves, viernes y sábado-, y más horas -hasta las 2 de la mañana. Por su parte las entidades comerciales rechazaron el cierre total de la semana próxima y exigen "ayudas" económicas como resarcimiento. El centro comercial de San Juan que dirige Dario Minnozzi manifestó "total desacuerdo" con la medida -que si bien es lógica ante la precaria situación sanitaria- porque opinó que en un año no se gestó un plan de contingencia para el sector que contemple exención de impuestos, carga fiscal y financiera , entre otros. ""Desde el comienzo de la pandemia el comercio cumplió con los protocolos, la actividad se desarrolla en un espacio seguro y responsable", indicó un comunicado. Dino Minnozzi, titular de Federación Económica, señalo el comercio, gastronomía y turismo como "los más afectados por esta restricción", y en sintonía reclamó ayudas oficiales par los más chicos y rebaja de impuestos para los más grandes. Por otro lado, la Cámara de Comercio que dirige Hermes Rodríguez, en conjunto con Comerciantes Unidos y las cámaras de Rawson, Chimbas, Pocito, Caucete, Jáchal y 25 de Mayo emitieron un comunicado donde indican que el cierre de 9 días les implica un 30% menos de días trabajados, lo cual sumado a caída de ventas los empuja al "colapso". Reclaman al gobierno "medidas razonables que cuiden la salud y el trabajo" y dice que el cierre total los empuja a la quiebra. ""Todos los comercios son esenciales, sin ellos no hay trabajo", indicaron. Pidieron una reunión urgente al gobierno y anticiparon que solicitarán una rebaja impositiva del 30%.

Bares, restó y cafés

180 es la cantidad aproximada de locales gastronómicos que hay en la provincia, de los cuales, unos 100 pertenecen a la Cámara hotelero-gastronómica.

Los empleos

4.000 son aproximadamente los puestos laborales que dependen de los locales gastronómicos en la provincia de San Juan.

>> CONTRA LAS RESTRICCIONES

RUBEN MIADOSQUI - Vice Cám. Hotel. Gastronómica

Sabemos que esto no será sólo 9 días, va a llevar mucho tiempo más. Hay negocios que funcionan con delivery y take away; pero la mayoría, no. Estamos muy mal, esto va a ser el cierre total del sector.

HERMES RODRÍGUEZ - Cám. Comercio de San Juan

Un cierre inicial por nueve días significa un 30% menos de días trabajados. Sumado a las bajas ventas producto de la inflación y la profunda recesión, nos empujarían al colapso. El cierre no puede ser total, es irrazonable.

MARCELO QUIROGA - Comerciantes Unidos

Las perdidas serán enormes, creemos que más del 30% porque son 10 días del mes que incluyen los dos fines de semana que más aportan al total de ventas. Mientras tanto, Rentas sigue con embargos de cuentas.

DARIO MINNOZZI - Centro Comercial de San Juan

El sector moviliza más del 60% de la fuerza laboral e impositiva. No puede ser tratado con semejante indiferencia y simplicidad. El ASJ no ha concretado las planificaciones sugeridas, no hay contención al sector.

DINO MINNOZZI - Pte. Federación Económica

Gastronómicos, comercio y turismo son los sectores que resultaran más afectados y el gobierno debe ver cómo los contiene, no con ayudas espasmódicas sino políticas reales. La rebaja de impuestos le servirá sólo al grande.

Calculan pérdidas de ventas de hasta el 35 %



Las diferentes entidades de comercios no esenciales coincidieron en forma unánime en que el cierre dispuesto hasta el 30 de mayo acarreará pérdidas de hasta el 35%. Bares, restaurantes y cafés estiman que este cierre de 9 días les significará pérdidas mayores al 20%. ""Hay locales de franquicias que resignarán números, facturaciones muy grandes en estos 9 días de cierre total", se quejó el empresario Ruben Miadosqui, vice de la Cámara hotelero gastronómica. En la Cámara de Comercio de San Juan calcularon que los días de confinamiento significarán un 30% de pérdidas en el mes de mayo. Hermes Rodríguez dijo que si a eso se suma la terrible caída de ventas que vienen sufriendo y que en abril fue del 30%, el sector estará este mes en un 60% menos. ""Es desastroso, no podemos pagar los impuestos, menos comer. Por eso solicitamos 30% de descuento en los impuestos, provinciales y municipales", dijo Rodríguez, como compensación del cierre obligatorio dispuesto por el crecimiento de casos covid. En el grupo de empresarios que conforman los denominados Comerciantes Unidos rechazaron la nueva medida ya que suponen que la mayoría del grupo va a tener pérdidas de alrededor del 35%. ""Es lo que estamos relevando, si tomas en cuenta que en los feriados la gente sale más" explicó Marcelo "Chino" Quiroga, referente de la entidad. Explicó que el lapso dispuesto con la nueva restricción para los comercios no esenciales incluye los dos fines de semana que son los que normalmente más se vende en el comercio. ""Son los que más aportan al total de ventas", dijo y mencionó especialmente el de fin de mes que coincide con el cobro de salarios en la administración pública: los días 28, 29 y 30. Añadió que se acrecienta la incertidumbre en el mes de junio porque hace más frío y la gente es reacia a ir a lugares cerrados para evitar los contagios. ""Mientras tanto no hay moratorias para pagar impuestos, ni quitas de intereses", se quejó el comerciante.

Por su parte, las autoridades del centro comercial de la Ciudad de San Juan explicaron que no han calculado las pérdidas que significará esta vuelta a la Fase 1, pero su presidente Dario Minnozzi dijo que será muy significativa dada la caída de ventas que arrastra el sector. ""En nuestra entidad calculamos una caída de ventas del 25 por ciento en abril. Si ahora tenemos diez días cerrados significará el colapso total", aseguró.