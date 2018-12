La médica sanjuanina Alejandra Balverde trabaja en un hospital público de la provincia de Tierra del Fuego y decidió este viernes hacer público en su cuenta de Facebook una serie de hechos graves que presuntamente sufrió por parte de una autoridad de ese nosocomio.

Concretamente, apuntó con el ahora exdirector, Fernando Hugo Cuevas, quien decidió -según relata la mujer- hostigarla en el último tiempo. De acuerdo a lo que dijo, este hombre se creó un perfil de Facebook trucho con un único objetivo: pedirle fotos y videos subidos de tono. Pero no quedó ahí, porque ante la negativa, habría hackeado la computadora de Balverde y allí sustraído material íntimo. Precisamente con esas imágenes fue que la extorsionó y buscó por todos los medios hostigarla.

"Necesito el apoyo de quienes me acompañan en esto, para hacer viral esta foto, para que esta persona no ejerza más, para que no tenga cara para salir de su casa, para que toda la sociedad, familiares y amistades tanto de TIERRA DEL FUEGO", escribió la mujer.

Aquí la publicación: