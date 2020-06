Uno de los fenómenos que creció en San Juan a partir de la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional para evitar los contagios por el Covid-19 fue el delivery, tanto en el comercio como en el rubro gastronómico. El problema ha sido que a la par del desarrollo de la modalidad también han aumentado las denuncias de los usuarios a Defensa al Consumidor. Al punto que ya ocupa el segundo lugar en el ranking de los planteos a la repartición oficial dado que uno de cada tres reclamos está referido a cuestiones que tienen que ver con la falta o demora en la entrega de productos o la distribución de artículos que no corresponden con lo solicitado por el cliente. Históricamente, bancos y telefonía celular encabezaron la lista de reclamos.

Desde el 20 de marzo pasado, cuando el presidente Alberto Fernández dispuso restricciones a la circulación y un parate a la actividad económica para evitar contagios por la nueva enfermedad, y hasta el viernes pasado, 12 de junio, en Defensa al Consumidor se registraron un total de 395 denuncias de usuarios. De ese total, el 50% tienen que ver con problemas con los bancos, por seguros no contratados por el cliente, descuentos por compras no realizadas y cobro de cuotas a mutuales y cooperativas que el usuario no había contratado. En segundo lugar, como ya se dijo, con el 30%, están los problemas con el delivery, una modalidad que ya existía sobre todo en farmacias y locales gastronómicos, pero que ha tenido un fuerte crecimiento a partir de la decisión oficial de no permitir las ventas al público en el comercio y durante el tiempo que las casas de comida estuvieron cerradas y la única forma de vender era con el reparto a domicilio. El tercer lugar, con el 20% restante, corresponden a quejas por la telefonía móvil, que tienen que ver por planteos por el aumento desmedido de los abonos.

Los datos surgen de un informe elaborado por el titular de la repartición, Javier González, junto al subdirector, Daniel Pérez.

No todas las denuncias que recibe el organismo terminan en multas, que pueden ir desde los 500 pesos a los 5 millones de pesos, de acuerdo a la gravedad de la irregularidad, según lo estipula la Ley Nacional de Defensa al Consumidor. Hay muchas que, mediante una gestión previa, terminan con el comercio observado que repara o soluciona el problema planteado por el cliente.

Por ejemplo, de los 395 planteos, un 60% ya ha sido resueltos con una gestión previa. Esto es así porque hay una etapa de gestión de oficio desde Defensa al Consumidor y si la empresa denunciada ofrece un arreglo y el cliente la acepta, se hace un acuerdo y el proceso no avanza.

Así, del 40% de las denuncias en las que no hubo acuerdo, irán a audiencias que empezarán a partir del lunes 22 de junio. En esas audiencias, concurrirá un representante de la empresa o un abogado. Si la respuesta en el encuentro al cliente, que cuenta con asistencia de profesionales de Defensa al Consumidor, no es satisfactoria, se formula el correspondiente cargo y el trámite puede concluir en una multa.

Además de la tarea de atender a los reclamos de los usuarios, en el organismo vienen realizando una intensa campaña, junto a los municipios de la provincia, en el control de precios de los artículos de consumo, carnes y en frutas y verduras. Incluso desde la repartición de han venido dictando cursos de capacitación a los inspectores municipales para que tengan las herramientas necesarias para poder llevar adelante los controles de precios a los distintos artículos (ver aparte).



Arreglos

80 Es el porcentaje promedio de acuerdos que se dan en las audiencias de mediación en Defensa al Consumidor, según las estadísticas del organismo.

Total

85 Es la cantidad de días transcurridos desde el 20 de marzo al viernes 12 de junio, cuando se registraron las 395 denuncias en el organismo.

Línea para reclamos

El Gobierno provincial puso en marcha en marzo pasado la "Línea del Consumidor". Se trata del 0800-333-3366, que está disponible de lunes a viernes, en horario de 7 a 21. Se puede denunciar, por ejemplo, el desabastecimiento de productos esenciales como así también el aumento desmedido de precios.

Distintas etapas

El 20 de marzo dio comienzo la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional y todos los comercios de la provincia debieron cerrar sus puertas, incluidos los shoppings. Sólo podían atender al público, por ejemplo, farmacias, supermercados y ferreterías, con horarios limitados. Hasta el 11 de mayo, cuando los negocios volvieron a abrir sus puertas y atender al público en determinados días, de acuerdo a la terminación del DNI, la modalidad de ventas fue con el sistema de delivery, una actividad que hizo saltar los números en Defensa al Consumidor: fue por la cantidad de irregularidades que se empezaron a detectar, denunciadas para lo gente.

Y recién desde ayer, aunque fue feriado nacional, volvió la actividad normal al comercio, siempre en horario corrido, pero ya sin la exigencia de la terminación del DNI para poder realizar las compras.