La directora de la escuela pública Marcos Zalazar argumentó los motivos detrás de la polémica nota difundida por un papá de la institución. En un diálogo con DIARIO DE CUYO, Susana explicó que los $200 pedidos eran parte de un acuerdo con los padres como forma de colaboración no obligatoria para la compra de seis aires acondicionados faltantes.

El pasado martes, papás de la escuela Marcos Zalazar manifestaron sus quejas con la escuela por un pedido de la dirección de la escuela de un aporte obligatorio (según los papás) de $200 para los aires acondicionados. "No es para comprarlos, es para instalarlos. Pero 200 pesos por chico es una locura", contó uno de los papás indignados a DIARIO DE CUYO.

Sin embargo, según lo comunicado por la Directora del lugar, la escuela cuenta con 18 aulas de las cuales 6 no poseen aire acondicionado, por lo que se llamó a una reunión de padres donde se acordó con la mayoría colaborar para la compra de los equipos. "Nosotros sabemos que no todos los alumnos colaboran", aseguró Susana Soto.

En dicha reunión, se les informó a los papás que mediante rifas, colaboraciones de años anteriores y la ayuda de Infraestructura Escolar, se había logrado la obtención de los materiales para la instalación de más aires acondicionados y la recaudación de $7140, "con lo que no llegamos a comprar ni un aire" afirmó Susana.

En esta situación, las maestras de la escuela notificaron a los alumnos sobre el aporte del dinero acordado con los padres. "Siempre hay algún padre que no quiere, pero no por esto no se sigue el bien común" manifestó la directora Soto y agregó que la colaboración "en ningún momento ha sido obligatoria ni se ha exigido".

Finalmente, Susana Soto puntualizó en que "si bien la escuela pertenece al Estado, los papás siempre colaboran y ayudan en función de la comunidad".