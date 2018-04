Viajó desde La Rioja a San Juan a pasar un lindo fin de semana largo, pero su deseo se transformó en una verdadera pesadilla. Es que Paola Ribot perdió a su perro en Santa Lucía y se volvió a su provincia con una tristeza enorme.

Es por eso que ahora la mujer filmó un desgarrador video para pedir ayuda para encontrar a su perrito. En las imágenes se la puede ver llorando desconsoladamente. "Por favor ayúdenme a encontrar a mi Milo", dice entre lágrimas. Y agrega: "Acabo de llegar a mi casa y no puedo estar sin él".

Después, Paola agradeció a toda la gente de San Juan que la está ayudando en la búsqueda, pero rogó que "hagan un esfuercito más".

A la largo del video la mujer no puede parar de llorar. "No puedo vivir sin mi negro, no quiero estar sin él, lo necesito", expresa. Después, pide "por favor a Dios" que "ilumine a la gente de San Juan para que me ayude".

"¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a hacer dormir acá?", dice y señala la cama donde está sentada. "Devuélvanmelo, les doy lo que quieran", agrega.

La mujer muestra en el video una foto que tiene junto a la mascota sobre una mesa de luz y luego asegura "es mi vida ese perro".

Sumamente quebrada, Paola cierra pidiendo "por favor, ayúdenme, síganlo buscando".

Milo es un pincher enano. Se perdió en la zona de Rivadavia y Balaguer, en Santa Lucía, y después fue visto en Libertador entre Estados Unidos y Patricias Sanjuaninas. Si sabés algo, comunicate con los números que aparecen en la siguiente imagen.