"Ponte el barbijo" es una pegadiza canción que recientemente se hizo viral en nuestra provincia ya que está grabado por hijos y nietos del personal de salud que trabaja en la primera línea de combate en la lucha contra el coronavirus.

Marianela Pérez (de frente) es la enfermera que compuso y coordinó la producción de la canción y el video.

La iniciativa nació de Marianela Pérez, una licenciada en enfermería que junto a su marido compuso la letra de la canción. "Queríamos genera conciencia para que la gente se siga cuidando y para que también vea el gran esfuerzo que realiza todo el personal de salud que se encuentra en la primera línea en la lucha contra el coronavirus", comentó la ideóloga. Y continuó: "Un compañero de trabajo que es músico hizo todo lo que se refiere a la música y grabamos en el Hornito y en una finca con todos los protocolos correspondientes".

¡Escuchá la canción!

La creadora del hit sanitario que protagonizan los pequeños indicó que todos los ensayos de la parte musical y coreográfica se realizaron de manera virtual. "La canción la ensayábamos mediante video llamadas y audios que iban escuchando. Además la coreografía también la íbamos enseñando con videitos. Los niños se re engancharon y a cada rato mandaban fotos y videos de los ensayos que hacían junto a sus padres y abuelos. No solo fue un momento para compartir, sino una producción que nos sirve para mostrar el enorme esfuerzo que vienen realizando los trabajadores de la salud que están en la primera línea", explicó Marianela.

Y agregó: "Hay niñas que nos decían que querían participar para que la gente use el barbijo y así se pueda ya terminar con la pandemia. Uno no tiene idea de lo que han sufrido alguno de esos chicos, porque han estado mucho tiempo sin sus padres o abuelos y en muchos casos han quedado incluso aislados varias veces por ser contactos estrechos".

Pleno rodaje del video "Ponte el barbijo".

La productora del video viral también comentó que en algunas fotos que integran el video se muestra a una mujer enfermera junto a sus nietas muy sonrientes alentando al uso del barbijo "lo que no se sabe es que esa mujer estuvo muy mal e internada dos veces por las complicaciones que le causó el virus, es como todo un detrás de escena que la gente no ve sobre el personal de salud. Básicamente nuestra idea fue esa, mostrar que detrás de cada enfermero hay una familia, hay niños que esperan y nietos que no ven durante muchísimo tiempo a sus padres o abuelos", concluyó.