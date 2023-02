En el día después de la presentación del Espectáculo Final de la Fiesta Nacional del Sol 2023 llegó la hora de los balances. Mientras el público ofreció su devolución en las redes sociales, donde se vieron opiniones cruzadas entre quienes aseguraron no entender la puesta y quienes la aplaudieron, el reconocido artista Martín Ferres, director Artístico y Musical de la presentación, ofreció su punto de vista y la defendió: "Es de un nivel internacional", aseguró.

"En lo personal hago un balance súper positivo. Somos un equipo de trabajo que está trabajando desde fines de mayo. Nuestro objetivo fue levantar el ánimo de la gente, que venía de una época de pandemia, del terremoto, muchas cosas que había ido como definiendo a la sociedad. Lo que nos planteamos fue cómo hacíamos para levantar el ánimo, la autoestima, de nosotros y de la gente. La esperanza fue el disparador, la posibilidad de brindar energía y vitalidad", comenzó contando Ferres sobre la propuesta en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

En cuanto a las opiniones del público en torno a la puesta, Ferres afirmó: "Las primeras devoluciones siempre son importantes. Yo soy una persona que se dedica al mundo del espectáculo hace muchos años y es muy importante el respeto hacia el público. Lo maravilloso del arte es que vos sembrás y la gente contesta".

Al tiempo que agregó: "Somos conscientes de que hicimos un espectáculo contemporáneo. Es un espectáculo 100 por ciento sanjuanino, con la élite del arte de San Juan. Nos sentimos orgullosos desde lo artístico y eso sucede haya gustado o no, porque el arte genera conflicto".

A su vez, al referirse a quienes afirman que no entendieron la historia, comentó: "No hay nada que entender en esta obra, es una historia muy sencilla. Son tres jóvenes que son independientes y están todo el día en las pantallas. Esta es solo una obra de arte. Nosotros no bajamos ninguna línea ni ningún mensaje".

Para finalizar aseguró que, "San Juan ha crecido un montón a nivel cultural. Este es un espectáculo con 100 por ciento de artistas sanjuaninos, pero con técnica de afuera porque nosotros no tenemos esa técnica, y la unión de los equipos fue excelente. Tenemos que estar orgullosos como sanjuaninos, tenemos que celebrarlo. Podemos decir, a mí no me gustó por esto o por lo otro, pero tenemos que saber que este es un espectáculo de calidad internacional".