El dólar blue revirtió la suba de la primera parte de la jornada, terminó la jornada en baja para perforar los $200, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. Sucedió un día después de que el oficialismo perdiera la mayoría en el Congreso en las elecciones legislativas, a pesar de que recortó la brecha en comparación con las PASO.

El dólar informal había arrancado la rueda con un aumento de $1 que lo llevó a ubicarse en los $201, aunque con el correr de las horas, aparecieron vendedores y el precio terminó el día en $199,50, 50 centavos por debajo respecto del cierre del viernes. De este modo, la brecha descendió al 99%.

El viernes, el dólar paralelo había cedido $6,50 hasta los $200, tras tocar el jueves su mayor valor nominal en $207.

Algunos operadores vincularon la abrupta baja del dólar informal con la presencia de "manos amigas", otros, en cambio, lo relacionaron con la especulación ante diversos rumores (como desdoblamiento cambiario, o devaluación del peso a partir del lunes en el mercado oficial: todo descartado por el Gobierno) que caracteriza habitualmente a la previa electoral.

También presionó a la baja el precio del blue el efecto del "puré" -comentaron otros operadores-, es decir, la maniobra financiera de comprar más barato en la plaza oficial, para luego vender en el mercado paralelo, aprovechando la amplia brecha cambiaria.

Con esta fuerte baja, el dólar blue acumuló la semana pasada una suba de solo $1. Recordemos que en las últimas cuatro semanas, había registrado alzas de $1,50 $2,50, $8,50, y $2.

Asimismo, a lo largo de octubre el dólar informal ascendió $11,50 (+6,2%) a partir de la elevada inflación, controles cambiarios, déficit fiscal y firme riesgo país, que alimentaron expectativas de devaluación y presionaron sobre la divisa, que suele tener saltos bruscos con tan solo unas pocas operaciones.

De todos modos, en lo que va de 2021 el paralelo acumula una apreciación de $33,50 (cerca del 20%), muy por debajo de la inflación acumulada de 2021, superior al 41%.

Recordemos que durante septiembre, el dólar informal subió $4,50 (+2,5%), tras anotar en agosto su menor alza desde marzo, al trepar apenas $1 (+0,6%). Luego de tocar un mínimo de $139 a principios de abril, el dólar paralelo aumentó $9 en abril (6,4%), $7 (4,7%) en mayo, $11 (7%) en junio, y $12,50 (+7,4%) en julio.

Dólar oficial

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,88, con una suba de seis centavos en relación al cierre del viernes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 2,4%.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,4%, a $ 188,47, mientras que el MEP sube 1,1%, a $ 186,09, en el tramo final de la rueda.



En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,27.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $137,64 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $174,70.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 35 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 621 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 12 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 284 millones.