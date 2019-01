Imagen ilustrativa.



El calor es extremo y no es tema de este enero, sino de cada verano sanjuanino. Lo mínimo e indispensable para soportar las altas temperaturas es disponer de agua y el drama se multiplica cuando no se tiene el servicio o se interrumpe cada "dos por tres". Hay un sector del departamento 25 de Mayo donde el agua casi que se mendiga, porque a los que les llega, es sólo algunos días; y, a los que no, deben esperar -con paciencia- el paso del camión cisterna.

Son las comunidades de Villa Cariño, Villa El Tango, Villa Yanello y el asentamiento Güemes. El problema no es nuevo pero se agudiza cada verano y en el último año la situación se ha ido agravando, cuentan sus vecinos.

En el caso de V° Cariño, donde viven 88 familias, el agua llega por cañería, pero no todos los días. "Hay tres días que sí y cuatro que no. Así, todas las semanas", contó Daniel Riveros, un vecino de ka zona. Este conglomerado de casas humildes se encuentra en Calle 4, entre 25 y Ruta 20. Y no queda ahí, porque el agua que les llega es de pozo -una perforación que está a pocos kilómetros- y no tiene ningún tipo de tratamiento.

La situación se torna peor en V° El Tango (unas 200 familias), Yanello (unas 60 familias) y Güemes (unas 110 familias). Allí el servicio directamente no llega. Es que, si bien hay cañerías, aparentemente -dicen los vecinos- el líquido elemento no alcanza para esos sitios y lo brinda el municipio con un camión cisterna.

En el medio de todo, los problemas puntuales. Familias con muchos niños donde el agua no alcanza, enfermedades derivadas de la mala calidad del agua, enfermos que necesitan tener un buen servicio.