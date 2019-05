Una familia sanjuanina vive sus horas más dramáticas. El pasado domingo, durante su estadía en la ciudad brasilera de Bombinhas, un hombre de 49 años sufrió un ACV, que lo dejó con muerte cerebral.

Se trata de Gustavo Muro López, nacido en la provincia, pero que desde hace algún tiempo vive en Córdoba. Él, su pareja y otros cuatro parientes de ella partieron a Brasil en dos autos, llegaron el martes 14 de mayo y planeaban emprender el regreso el lunes.

"Era nuestra primera vez en el mar para todos", afirmó Wanda Gerez, la nuera de la pareja de Gustavo. "Recién volvíamos de la playa. El subió al departamento porque le dolía la cabeza, ahí vomitó, se descompensó y dejó de reaccionar; desde ese momento no volvió a abrir los ojos", contó.

Gustavo fue asistido en un centro de salud de Bombinhas y ese mismo día lo trasladaron al Hospital Ruth Cardoso de Camboriú, donde se encuentra actualmente. "No hay esperanzas de vida. Lamentablemente ya no va a despertar y necesitamos ayuda para el traslado", indicó la joven de barrio Argüello.

Desde el Consulado argentino en Florianópolis se comunicaron con la familia cordobesa y prometieron hacerse cargo del traslado, pero no de los gastos. "Todavía no sabemos cuánto va a costar y él no tenía asistencia al viajero. Encima nosotros no hablamos portugués, estamos pasando un momento horrible, es desesperante", lamentó Wanda.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, familiares de Muro se mostraron desesperados por la situación que están atravesando. "Necesitamos que alguien del gobierno Nacional nos de una mano para el traslado. Nosotros pagamos los gastos", dijeron.

