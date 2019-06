Yamila tiene 30 años y el viernes sufrió "el peor momento" de su vida, tal como lo definió en diálogo con DIARIO DE CUYO, cuando la separaron de sus cinco hijos. La familia vive en Albardón y según la madre de los chicos no sabe por qué se los quitaron.

"Ese día estaba muy nerviosa y me dijeron que los chicos estaban mucho en la calle y que estaban mal alimentados", describió la mujer.

Los hijos tienen 16, 14, 9 y 6 años mientras que el bebé tiene 18 meses y en periodo de lactancia. "El lunes fui hasta Niñez para darle de mamar al más chico y me dijeron que debo esperar la orden del juez", relató.

La joven madre explicó que le informaron que los niños están contenidos por profesionales y le pidieron que les llevara ropa para que los pudieran mandar a la escuela. "Me duele porque me dijeron que no los alimento y no es verdad", sentenció y agregó que le dijeron que cada niño estaba en grupos de su edad.

"La más grande tiene una válvula en la cabeza porque tiene hidrocefalia y la de 9 años tiene un retraso madurativo, necesitan a su mamá", sostuvo.

El caso está en el 3er Juzgado de Familia y los menores en hogares dependientes del Estado.