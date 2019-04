El martes en la mañana, los hijos de Ana María Olguín (52) protagonizaron una fuerte pelea que terminó con una joven de 25 años hospitalizada. Según lo que relata la madre de los chicos, que viven en La Bebida, Rivadavia, Sara Guardia (25) presenta problema psiquiátricos y desde hace más de dos años está bajo tratamiento. "Ella estuvo internada en el área de psiquiatría del Hospital Marcial Quiroga pero hace algunos días regresó a la casa", comentó Olguín.

En ese momento empezaron los problemas con un hermano de 16 años. "Ella lo insulta y le dice cosas que lo lastiman. Él está atravesando una situación muy difícil porque no logra superar la muerte de su papá", agregó. Este fue uno de los detonantes del feroz enfrentamiento.

Ana María vive con tres de sus siete hijos, uno de 14 y otro de 16 años, fruto de un segundo matrimonio; los otros cuatro, además de Sara, son todos mayores de edad, han formado familia y no están allí. "Mi hija es muy conflictiva y ese día me levanté con los gritos de mi hijo porque ella tenía un cuchillo. Yo quería separarlos y ellos no paraban de pegarse", explicó.

Asegura que Guardia no está bien psicológicamente y necesita ayuda. "Ahora me ha denunciado de que le he pegado y no es así", detalló y dijo que "con todo el dolor de madre hasta los policías de la 34 (comisaría) que fueron a mi casa se burlaron y me dijeron que era una melodramática".

La mamá sostiene que fue una pelea de hermanos y ella no tomó parte por alguno. "Necesito ayuda porque tengo miedo de que esto pase a mayores", sentenció.