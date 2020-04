Los 45 años de trayectoria en el ambiente musical popular no alcanzan hoy a Adelmo Alé para decir que siente que pasa por un buen momento de su vida, a los 63 años. El creador de ‘Los Iracundos por Siempre’ afirmó que los problemas de salud que padece actualmente condicionaron su vida más allá de lo artístico y reclamó una asistencia económica que siente como "justa", aunque se la negaron cuando la pidió.



Adelmo enumeró dos sucesos que marcaron su vida. Hace cuatro años y medio, caminaba por la vereda de General Paz entre Alem y Catamarca, cuando pisó un tapacuneta que se partió. Por la caída, sufrió lesiones en la cadera y la columna. “Me costó mucho volver a caminar. Y estuve mucho tiempo sin cantar. Cuando volví, tenía que hacerlo sentado en un banquito porque no podía aguantar los dolores, la pasé bastante mal”, resumió.

Con Palito Ortega, uno de tantos ídolos de la música popular con quien compartió escenario.

"No es fácil salir a la prensa y contar lo que me está pasando. Como todos, tengo orgullo y dignidad. Pero creo que mi reclamo es justo".

Al segundo trastorno lo presentó como una desgracia que le sucedió hace 5 meses, cuando debió comenzar a dializarse. “Es algo muy difícil de llevar. Caí en depresión. Las personas en diálisis tenemos un noventa por ciento de discapacidad”, señaló y agregó que en lo económico también surgieron inconvenientes, a los que no encontró una respuesta.

"Cuando presenté al intendente que estaba en ese momento la caída, me contestaron que yo no debo pisar un tapacuneta. Busqué asesoramiento legal y me dijeron que era muy difícil ir contra un Municipio. Sí me vino a ver (secretario de Cultura) Luis Meglioli y asistió para que me trasladara a hacer rehabilitación”, detalló del primer problema.



Adelmo decidió contar su presente luego que ANSES le negara un pedido de asistencia que presentó por lo que se dializa y considera que tiene tan elevado porcentaje de discapacidad. “Todos mis compañeros de diálisis tienen una pensión, por la discapacidad que padecemos. Hasta uno que tiene negocios. A mí me dijeron que por una ley del gobierno nacional anterior, no puedo cobrar una pensión por lo que en casa ya recibe una jubilación mi mujer. Pero siento que mi reclamo es justo”, aseveró.

Aseguró que todavía le reconforta el cariño que recibe de la gente. Pero también reconoció que puede haber una noción distorsionada de su presente. Agradeció a Dios porque cumplió su sueño de niño en cantar y no disimuló orgullo por lo que vivió. Con Los Iracundos por Siempre se presentó en todos los festivales de la provincia, hizo giras en la región y contó que hizo 12 giras en territorio chileno. Compartió escenario con ´Corazón’ Ramón, Palito Ortega, León Gieco, Alejandro Lerner, Katunga, Angeles Negros, Los Alfiles y muchos más, recuerdos atesorados en un album de fotos, diplomas y premios.

Hasta canciones de cancha tiene el artista

Bajaron las actuaciones los últimos años y la pandemia es el golpe de nocaut. Cuando pase esto, espero volver a trabajar.

“Me presenté ante 40.000 personas más de una vez. Hay gente que me pedía en una carta que les diera una casa. Yo lo que podía hacer era pasarle la carta al intendente. Y acá estoy ahora, sin nada favorable”, contó. “Por la realidad del país hace dos años que bajaron muchísimo las contrataciones. Y tuve que cambiar el show, hasta que empezó el aislamiento, ya no bajaba del escenario y hacer que la gente cante, porque no puedo estar parado quince minutos”.

Hoy vive con su pareja. Una de sus hijas, en Ushuaia y la otra espera regresar a Córdoba para continuar con sus estudios cuando finalice el aislamiento obligatorio. Respecto a la circulación del coronavirus, Adelmo aseguró: “Lo llevo bien porque creo mucho en Dios. Por ahí me quiere soltar la mano y me la vuelve a tomar siempre”. Ahí abriga su esperanza de conseguir el apoyo que considera necesario para tener un mejor presente.

Adelmo, en pleno show

Fotos y video: Marcos Carrizo