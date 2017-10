Cronograma. Todos los martes y jueves los voluntarios del grupo solidario "Sí Acompaño" salen a darles de comer a los ancianos que viven en la calle, tanto en Capital como en Caucete.

Cada martes y jueves los voluntarios de "Sí Acompaño" tienen una cita ineludible a la que no faltan ni siquiera cuando están enfermos. Durante la noche de ambos días salen con varios kilos de comida preparada en forma casera y que tiene un único destino: alimentar a unos 60 adultos mayores que viven en la calle. Este grupo solidario nació hace 3 años con el objetivo de asistir, acompañar y dar afecto a los ancianos en situación de vulnerabilidad. Dentro de poco serán los encargados de manejar la sala de cuidados paliativos en la Residencia del Adulto Mayor Eva Perón para hacer que los abuelos con enfermedades terminales pasen lo mejor posible sus últimos días de vida. También asisten con comida y demás donaciones a familias carenciadas.

El plus. Además de llevarles comida, los voluntarios de "Sí Acompaño" también comparten charlas y actividades con los ancianos que están en la calle.



En el 2014, un grupo de cinco amigos echó andar el grupo, enfocando su ayuda fundamentalmente a los adultos mayores. En un principio se dedicaron a visitar a los abuelos de la residencia Eva Perón y a los de otro geriátrico privado, para acompañarlos y darles afecto, especialmente a los que no tenían familiares o que no recibían su visita. Incluso los voluntarios llegaron a cuidar a los abuelos que tuvieron que ser internados por algún problema de salud. Tarea que siguen desarrollando. "Es muy triste ver a los abuelitos abandonados por sus familiares y que no reciben ni una visita. Nosotros tratamos de llenar ese vacío visitándolos y compartiendo diferentes actividades con ellos", dijo Claudia Chirino, coordinadora de "Sí Acompaño".



Al poco tiempo de iniciar el trabajo solidario, los integrantes de este grupo sumaron una tarea más. Darle de comer a los adultos mayores que viven en situación de calle. Comenzaron a llevarles comida a los que dormían en la terminal de Capital, que eran unos 10. Actualmente alimentan a unos 60. "Fue creciendo la cantidad de abuelos en los alrededores de la terminal y ahora son unos 40. Además comenzamos a llevarle comida casera también a otros 20 que viven en la calle y duermen en las inmediaciones de la terminal de Caucete", dijo Claudia.



Dos veces a la semana los voluntarios se encargan de cocinar ellos mismos la comida que distribuirán entre los abuelos. Cocinan con lo que un comerciarte les dona y con lo que cada uno puede conseguir por su lado. Por suerte nunca les faltó qué cocinar. "Sí Acompaño no recibe ningún tipo de subsidio y sólo subsiste con las donaciones y el aporte de cada voluntario. Lo hacemos todo a pulmón, pero con la gran recompensa de ver sonreír a un abuelo", agregó la joven.

Cuidados paliativos

En la Residencia del Adulto Mayor Eva Perón funcionará una sala de cuidados paliativos para los residentes que tienen una enfermedad terminal. Los voluntarios de "Sí Acompaño" los cuidarán, harán compañía y darán afecto.

Otra cena navideña

Como en el 2016, este año "Sí Acompaño" hará una cena de Navidad para las personas en situación de calle. Será el 20 de diciembre, en la plaza Aberastain y con espectáculos artísticos. Para colaborar, llamar al 2645869863.