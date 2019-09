José Luis Garcés, dueño de la agencia de quiniela más antigua de Jáchal, todavía no lo puede creer. Fue él quien confeccionó y vendió el boleto del Quini 6 con el que un jachallero ganó casi $30 millones este domingo. “Sé quién, pero no puedo decir nada. Esa familia viene jugando la misma corrida de número desde hace unos 15 años”, confió a DIARIO DE CUYO.

“Todos los domingos yo prendo el televisor de la agencia y voy anotando los números que salen en cada juego. Anoche, cuando vi los del Quini 6 supe de inmediato supe que el ganador era de acá, porque conozco de memoria la lista de números”, reveló Garcés, quien es dueño de la agencia ubicada en calle Juan de Echegaray, en el corazón de Jáchal, que va pasando de mano en mano familiar desde hace unos 50 años.

Y agregó que “estaba solo y me puse como loco, no sabía a quién contarle, así que llamé a mi hermana y le dije. Después me llamó mi hija y desde ahí hablé con muchísima gente”.

José Luis Garcés, el vendendor del boleto del Quini 6 con el que un jachallero ganó $30 millones.

En cuanto a cómo se vive la noticia en el departamento norteño, relató que “es una locura, toda la gente habla del tema, todos bromean con que son los ganadores y llegan muchísimas personas a preguntarme quién es, pero yo no puedo decir nada”.

El hombre, que tiene la agencia en la confitería Garcés que ya cumplió 91 años, guarda extrema reserva en torno al afortunado. De hecho, no se anima ni siquiera a revelar el sexo del ganador. “No sé quién es exactamente, porque normalmente vienen distintos miembros de la familia a hacer la boleta. Pero sí puedo decir que se trata de gente trabajadora y que, como cualquiera de nosotros, necesita el dinero”.

El frente de la tradicional confitería de 91 años en cuyo interior está la agencia de quiniela.

Por realizar la venta, el agenciero recibirá un premio estímulo de $324.402,36. En torno a ese dinero dijo que “todavía no sé para qué lo vamos a usar, pero seguro una parte servirá para pagar deudas”.

Cabe recordar que el ganador acertó los números 01 - 03 - 04 - 15 - 24 – 39, de la "Tradicional La Segunda", por un monto de total de $29.811.899,12.

“Uno siente una felicidad muy grande. Aunque no soy el ganador, fue el intermediario para que una familia se haga millonaria y, si bien hemos vendidos premios importantes en otras oportunidades, nunca ha sido un premio por tanto dinero”, reflexionó el hombre.

*Fotos: Roberto Ruiz