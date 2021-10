En el siniestro vial ocurrido el pasado miércoles minutos después del mediodía en Avenida Circunvalación, que tuvo la lamentable consecuencia del fallecimiento de Gabriela Natalia Acosta (46 años), los investigadores que buscan determinar el motivo por el que un Renault Logan, conducido por Arturo Gómez, embistió de atrás a una moto, en la que viajaban Acosta y su pareja, confirmaron un dato que compromete al conductor del auto. Fuentes judiciales confirmaron que en la misma mañana previa al choque, Gómez (de 20 años de edad) no había aprobado el examen que se realiza en EMICAR para obtener la licencia de conducir.

Juan Ignacio Moyano (33) conducía la Honda Twister 125 cc, en la que circulaba con su pareja para regresar a casa, luego de la jornada laboral de la mujer como docente en la escuela Provincia de Catamarca. Y luego de pasar el puente de Avenida Ignacio de la Roza -en sentido sur a norte- ocurrió lo imprevisto. Moyano afirmó a DIARIO DE CUYO que "Escuché la frenada al lado, muy cerca. Nosotros veníamos bien. Pensaba que la rayada era del otro lado... fueron segundos. Fui a parar a varios metros, pegué contra el guardarraíl y quedé boca abajo. Me quería levantar, quería ayudarla (a su pareja), pero ya veía que no estaba bien".

Voceros del caso informaron que el conductor del Logan afirmó en sus primeras declaraciones que el auto manifestó una falla eléctrica, se le trabó el volante y decidió accionar el freno de mano.

Desconsolado. Arturo Gómez (20) no había conseguido la licencia de conducir en el examen que rindió en la mañana previa al siniestro vial, según fuentes judiciales.

Los investigadores tomaron la distancia del frenado. Fueron 134 metros, indicador de alta velocidad. Además, el impacto con la moto fue con la puerta del acompañante, lo que demuestra que es real que el joven de 20 años había perdido el control del vehículo. El fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales, confirmó que el automovilista circulaba a una velocidad excesiva y además, no tenía licencia, seguro ni RTO.

El aporte de una testigo, que se habría detenido a socorrer a Moyano, afirmó a los investigadores: "Fue de terror. Realmente no sé qué quiso hacer el pibe del auto (...) venía atrás mío, me hace cambio de luces, me hago a un costado y me pasa a muy alta velocidad (...) El auto le pega a la moto de atrás y hace un trompo. La chica sale despedida, vuela y rebota contra el pavimento, muy fuerte, voló muy alto. Al pibe del auto le dio como un ataque de nervios y gritaba <<¡no tengo carnet, no tengo carnet!>>, era lo único que decía".

Moyano, durante el sepelio de su pareja ayer jueves, reclamaba: "Que se haga justicia. Puede haber sido que el auto tuvo un desperfecto, le puede pasar a cualquiera. Pero si ha venido fuerte, sin tomar conciencia... que se haga justicia, pero lo mismo no me la van a devolver".