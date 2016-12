Hay días en que el descanso no forma parte de su agenda. Son aquellos en los que le toca combinar las tres actividades que lo apasionan: el modelaje, el deporte y la solidaridad. Emanuel Bissutti tiene 17 años y desde hace dos comenzó a participar en desfiles de moda y a practicar rugby.



Pero a estas actividades se le sumó una más que se convirtió en el centro de su vida y que le dio mayor popularidad, liderazgo y satisfacción. En el 2015 se sumó al grupo solidario #contagiamossolidaridad, como un voluntario más para ayudar a los más necesitados, y hoy se encarga de la logística de esta tarea y de promocionarla tanto en el ambiente deportivo y de la moda como en los boliches y a través de las redes sociales. Desde que se incorporó al grupo creció la cantidad de adolescentes y jóvenes dispuestos a seguirlo para ayudar al prójimo.



Emanuel se impuso como regla cumplir con todas sus actividades con la misma entrega y responsabilidad. Aunque a la solidaridad le dedica un poco más de tiempo porque no sólo se encarga de pedir donaciones, buscarlas, acondicionarlas y empacarlas, sino también de viajar varios kilómetros para entregarlas personalmente.



"Me gusta hablar con la gente a la que le llevamos ayuda para conocer su realidad y la de su comunidad.



Aprendo mucho con eso y sobre todo me enseñó a valorar las cosas que uno cree insignificante. Ver cómo un anciano que vive solo en un rancho que se viene abajo, rodeado de perros y en la indigencia total, sonrió más cuando mordió el chocolate que le llevamos que cuando le entregamos el colchón nuevo, eso es impagable", dijo el joven.



Emanuel tiene por regla dedicar 2 horas reloj por día a la solidaridad, para poder cumplir con todas las tareas que involucra. Lo hace inclusive los domingos y feriados, aunque este compromiso también se extiende hasta los viernes o sábados por la noche cuando sale a divertirse.



"Cuando voy a los boliches y me encuentro con chicos conocidos les cuento sobre la próxima campaña solidaria que estamos preparando o les pido que dediquen una hora diaria en buscar ayuda para quien lo necesita antes que ocupar ese tiempo chateando", dijo Emanuel.



También agregó que a él no le interesa tener infinidad de "me gusta" en su cuenta de Facebook. Dijo que prefiere tener ofrecimientos de colaboración en su causa y que, por suerte, está superando sus expectativas.



"En una de las primeras campañas en la que participé logramos reunir 3 camionetas con donaciones. En la última llenamos 15. Esto quiere decir que hay gente dispuesta a ayudar, aun la que menos tiene y que ofrece su trabajo para colaborar", dijo.



En cuanto a su futuro Emanuel dijo que tiene dos anhelos por concretar. Primero tener la posibilidad de charlar aunque sea 10 minutos con el gobernador Uñac para contarle sobre la situación de la gente carenciada a la que ayudó hasta el momento, y segundo ser político para incluir a los jóvenes en la toma de decisiones.



"Creo que los diferentes gobiernos sólo se acuerdan de los jóvenes cuando hay que contenerlos porque atraviesan por una problemática. No se nos tiene en cuenta para planificar políticas sociales, por ejemplo. Con lo que vivo a diario con #contagiamossolidaridad descubrí que somos muchos los chicos que trabajamos con ideales y en serio", culminó.