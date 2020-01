Al principio todos dudaron si contar o no lo que les pasó. Es que tenían miedo de que sus jefes los sancionaran y hasta sintieron que muchas personas podían tratarlos de locos. Sin embargo, cuando se les ofreció que podían comentar en anonimato todo lo que vieron, los empleados hablaron como si nada. Así, entre risas, nervios y hasta un poco de miedo, varios trabajadores de un reconocido centro comercial de San Juan comentaron que desde hace tiempo sienten la presencia de un "niño fantasma". Algunos vendedores comentaron que una mujer de la seguridad de este lugar es la única que vio ese presunto fantasma en un baño. A la vez, dijeron que muchas personas vivieron situaciones extrañas, pues en las mañanas, cuando abren los locales, encontraron huellas en espejos, vidrieras y en el piso.

Durante la mañana de ayer algunos vendedores más incrédulos dijeron que ellos nunca vieron nada. Sin embargo, ellos mismos indicaron cuáles son los locales en donde supuestamente las marcas de ese fantasma fueron vistas. "Yo no vi nada, pero mis compañeras me comentaron que vieron huellitas de manos en los espejos de los probadores", dijo una de las vendedoras, mientras que otras de las chicas comentaron que una vez encontró las huellas de dos manos en las vidrieras, por el lado interno. "Es difícil que algún niño se meta a la vidriera y marque sus manos. Por el lado de afuera pasa siempre eso porque los niños juegan en los pasillos", dijo otra de las chicas que pidió reserva de identidad. Al igual que ellas, otros trabajadores de este centro comercial comentaron que desde hace cerca de un año que les suceden estas cosas. "Una noche, cuando el patio por donde circula la gente estaba cerrado, la gente de limpieza limpió el piso del sector de los juegos y cuando aún estaba mojado se pudieron ver huellitas de unos pies descalzos. No había nadie en ese momento en el paseo", dijo el hombre y comentó que un compañero de él, quien siempre se burlaba de los dichos sobre el "niño fantasma", encontró las mismas huellas en el asiento de su moto, en el estacionamiento.

"En el patio de juegos, las pelotas de una máquina aparecieron varias veces en el suelo y hay varios trabajadores que dicen que vieron pisadas con barro en la entrada de la juguetería", dijo otro de los trabajadores y comentó que él y otras personas más vieron las huellas de los pies. Algunos agregaron que en varias oportunidades las cosas fueron movidas de su lugar en plena noche, dentro de los locales. Dijeron que es habitual oír ruidos extraños, sobre todo en una de las salas del cine. Y que todo sucede de noche y sin público.



La huella. Uno de los trabajadores del centro comercial compartió una foto que tomaron de lo que dicen que es la huella que dejó el "niño fantasma".

OTROS CASOS

En Caucete

Un video revolucionó las redes sociales. Es que un grupo de amigos logró filmar una supuesta sombra que se paseaba por los pasillos del cementerio de Caucete. Dijeron que antes habían visto este fantasma, pero que no habían podido captarlo con los teléfonos.

En Flagrancia

Los trabajadores del edificio de Flagrancia dijeron que vieron en varias ocasiones una figura humana que se para debajo de unos limoneros, que están en el patio de esa dependencia judicial. Dijeron que es don Giuliani, el exdueño de la casa donde funciona Flagrancia.

En una comisaría

Según varias personas, Jerónimo es el nombre del niño que asusta a los policías de la Comisaría de la Mujer. Algunos efectivos y vecinos dijeron que ese espíritu es inquieto como lo es cualquier otro niño. Antes en ese lugar funcionó un jardín y dijeron que el fantasma jugaba con los juguetes.

En Jáchal

Una foto del cementerio de Jáchal, donde aparecía "un fantasma", se viralizó en las redes. Los usuarios quedaron aterrados al ver la imagen, en la que se puede apreciar una misteriosa figura vestida de blanco que aparece en el fondo de la escena de la fotografía.