El próximo 14 de diciembre será un día clave para los fanáticos de la astronomía y para los argentinos en general. Es que, al igual que sucedió en San Juan durante el año pasado, Río Negro será el epicentro de un eclipse total de Sol, que además será visible parcialmente en todo el territorio nacional. En este contexto, Eric González, astrónomo sanjuanino, comentó las características de este fenómeno, cómo se verá en San Juan, los cuidados que hay que tener y cuáles serán los mejores lugares para hacer la observación. Dijo que según las estimaciones, en la provincia se verá durante tres horas aproximadamente. +Hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de ver este fenómeno. Hay que tener medidas de seguridad, por más que se vea de manera parcial+, explicó.

Horario y lugar

El eclipse, en la Ciudad de San Juan, comenzará a observarse a las 11,38 y tendrá una cobertura del disco solar del 69%. La cobertura máxima será a las 13,04. Mientras que la finalización será a las 14,34, es decir 3 horas después de haber comenzado. González explicó que como el eclipse ocurrirá al mediodía, el fenómeno se producirá a gran altura sobre el horizonte, por lo que no será necesario buscar ubicaciones especiales para poder verlo dentro de la provincia. "Se podrá ver desde cualquier lugar de la Ciudad siempre y cuando no haya ningún elemento al Norte que cubra el Sol. No será necesario viajar para poder disfrutarlo", agregó.





Protección

González dijo que para hacer la observación es muy importante tener en cuenta lo siguiente: no utilizar métodos caseros para proteger la vista durante la fase de parcialidad (que en San Juan será durante todo el eclipse). Utilizar lentes para eclipse homologados, telescopios con filtro de luz blanca, o las cámaras oscuras (un dispositivo que el año pasado enseñaron a fabricar en las escuelas, que es seguro porque permite observar el Sol a través de una proyección: es decir, indirectamente). "La máscara de soldar también sirve, siempre y cuando no deje ver el paisaje durante el día. Caso contrario no brinda protección", explicó el astrónomo y dijo que los lentes que el año pasado se usaron para el eclipse también sirven, siempre y cuando no estén rotos.

Diferencias

En relación al eclipse del año pasado en San Juan, hay tres diferencias. El del 14 de diciembre se verá de forma parcial en esta provincia y no total. Además, explicaron que el Sol está saliendo de un mínimo de actividad en su campo magnético y esto lleva a que haya mayor probabilidad de ver sobre su disco manchas solares durante el fenómeno: estas manchas el año pasado no se observaron. "Esta vez será más entretenido, pues se verá más linda la superficie del Sol. El año pasado cuando quedó totalmente cubierto vimos un disco morado", agregó González y dijo que estas manchas se podrán observar con telescopios especiales, no a simple vista.

Las sombras

Según lo que explicó González, en San Juan, al ser un eclipse parcial, se podrá observar cómo las sombras cambiarán de forma. Es decir, por ejemplo si algo produce una sombra redonda, en San Juan en el momento de mayor cobertura, esa sombra pasará a ser una medialuna. Además, dijo que a diferencia con el año pasado, en el Sur argentino el momento del eclipse total la luz del día desaparecerá con más intensidad. Es que el año pasado, cuando la Luna se interpuso al Sol la cantidad de luz venía disminuyendo porque fue en la siesta, mientras que ahora se producirá cuando haya la máxima cantidad de luz. Es decir, al mediodía.

Transmisión



El astrónomo explicó que ellos harán una transmisión del fenómeno para el país. "Vamos a usar un software abierto del gobierno de Río Negro para mandar señal al canal 10 de esa provincia. Similar a lo que hicimos el año pasado", explicó González y dijo que también el fenómeno será transmitido por el canal Xama de la UNSJ y probablemente por algunas redes sociales. A la vez, dijo que habrá actividades en el Observatorio Félix Aguilar (Chimbas) y en el Cesco, de Calingasta, pero hasta ayer dijeron que no estaban cerrados los cronogramas.

Duración

La duración de la fase de la totalidad es de aproximadamente 2 minutos 10 segundos. Esto, en la línea media, zona en la que no entra San Juan. Esta línea media incluye varias localidades del Sur de Argentina y Chile. Es decir, en San Juan el momento de mayor cobertura, cuando llegue al 69%, será muy breve.