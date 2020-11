Una grieta se cierne entre los proteccionistas de animales sanjuaninos a raíz de un nuevo proyecto de ley sobre mascotas, puntualmente el vinculado a perros potencialmente peligrosos, que tomó forma a partir del fallecimiento de Lara Agüero en septiembre pasado, tras ser atacada por un Pitbull y por lo cual hay tres proyectos presentados en Diputados que serán unificados en una ley única.

El proyecto que divide las aguas es el presentado por el interbloque Con Vos, bajo el nombre "Ley Lara - Registro de perros potencialmente peligrosos y de criaderos encargados de su comercialización". A raíz de este proyecto, un grupo de entidades integradas por organizaciones proteccionistas, voluntariado, criadores y adiestradores de canes, solicitaron un pedido de audiencia al titular de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, a fin de expresar su parecer al respecto, ya que no fueron convocados en el debate por este tema.

El argumento del grupo es que ya hay una ley en vigencia, la 2005L referida a la tenencia responsable de animales de compañía, y por lo cual no sería necesaria una nueva ley. "Nosotros objetamos todo el proyecto de Ley Lara, porque tenemos una ley que es la 2005L de tenencia responsable, que es exactamente igual y la diferencia es que en la 2005L no solo se registran los perros potencialmente peligrosos, que nosotros le llamamos poderosos, se registran todos los perros, lugares de tránsito, guarderías y tenedores de esos esos perros", explicó Emilia Merino, referente de la Sala de Emergencias Veterinarias de San Juan y de la ONG "Pitbull en Peligro", quien además agregó que "con la Ley Lara se estigmatiza una raza de perro, que es lo que no queremos, porque en la 2005L está la parte de morfología del perro ya sea de raza o un mestizo". Por su parte Silvina Rey de la Asociación Civil Campito San Roque, que sí participó de la reunión ampliada de diferentes comisiones realizada en Diputados, comentó que lo que se busca "es sacar una ley que apunta a las razas que son catalogadas como potencialmente peligrosas por sus características como contextura física del animal o potencia de mordida y apunta a la responsabilidad de los propietarios de canes de este tipo para que tengamos una ley que sirva tanto en lo Civil como en lo Penal". "Nosotros no estamos estigmatizando las razas, porque un Caniche puede llegar a morder y generar daño, pero un Pitbull o un Rottweiler puede ocasionar la muerte y eso es no porque haya razas buenas o malas, sino malos propietarios", sumó Rey.

Que el proyecto de ley haya sido denominado "Ley Lara" también generó controversias. "Para nosotros es una falta de respeto con todo el dolor que hay en esa familia" dijo Emilia Merino. "Apuntamos a que la ley se llame Ley Lara porque es la forma de retribuir a esa familia por lo que ya no tienen y honrar la memoria de una criatura que no tenía que pagar con su vida la irresponsabilidad de un mal propietario", dijo Silvina Rey.

En cuanto al proyecto de ley que regule la tenencia de perros potencialmente peligrosos, será el resultado de la unificación de tres proyectos que tomaron estado parlamentario hace poco más de una semana: uno de autoría del diputado Juan Carlos Abarca (bloque Justicialista), otro de Edgardo Sancassani (bloque Bloquista) y un tercero de Enzo Cornejo (bloque Pro - Juntos por el Cambio). En la ocasión se invitó al director del Instituto Interdisciplinario en Derecho Animal del Foro de Abogados, Horacio Nicolás Carrizo; el presidente y el vicepresidente del Colegio de Veterinarios San Juan, Ángel Frau y José Adrián Iranzo, respectivamente; una integrante proteccionista de la Asociación Llastay para la Defensa del Medio Ambiente, Nilda Riveros; y el abogado Andrés Giménez, criador de la raza Rottweiler y miembro de la Federación Cinológica Argentina.

Similitudes en las iniciativas



Los tres proyectos que pretenden unificar tienen varias propuestas en las que coinciden. Las siguientes son las más destacadas:

* Creación de un registro único de animales con la colocación de un chip con rastreador satelital.

* Morfología de los perros considerados potencialmente peligrosos como musculatura, perímetro torácico, tamaño de cabeza, mandíbula, carácter, entre otros.

* Adiestramiento especial de las razas consideradas peligrosas y la regulación de su venta solo a criadores registrados que deberán esterilizarlos.

* Realización de un seguimiento de estos animales, control de la tenencia y aumento de las esterilizaciones.

* Registro de las denuncias por ataques de perros y la implementación de sanciones para los tenedores de estas mascotas.

* Promoción de la educación en derecho animal y capacitación a sus dueños. Uso de bozal y cadena o correa en espacios públicos y según morfología del animal.