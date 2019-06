En las últimas horas comenzó a correr como reguero de pólvora un audio de WhatsApp en el que el reconocido oftalmólogo sanjuanino Pablo Larrea se refiere al eclipse de Sol que se verá en San Juan el próximo 2 de julio. En el mensaje, el especialista asegura: “Estamos aterrados, aterrados, porque estén viniendo de todos lados a ver el eclipse. Vamos a tener cualquier cantidad de lesionados”. De inmediato, generó una alarma en muchas personas. Ante esta situación, el médico aseguró a DIARIO DE CUYO que, “mi intención no fue frenar un evento único. Lo que queremos es que la gente use protección”.

“Todo empezó cuando una amiga me preguntó cómo ver el eclipse para cuidar a su hijo. Yo le respondí con ese mensaje que, aunque yo no lo pretendía, se viralizó. Lo importante es que todos sepan que no hay que mirarlo directamente, hay que usar lentes o filtros con protección ultravioleta”, afirmó Larrea sobre el mensaje en el que además asegura: “Ver un eclipse solar tiene un 80 por ciento de daño macular, no pueden mirar el eclipse solar, es un peligro”.

Por otra parte, el especialista sostuvo: “Sé que se ha enojado mucha gente por este audio. Mi intención no es frenar un gran evento. Sólo pretendo que la gente tenga protección”.

Y agregó: “Es un trabajo muy importante el que están haciendo los profesionales de Astronomía desde la Universidad Nacional de San Juan, que dictan talleres y recorren las escuelas explicando cómo observar el eclipse. Además sé que ya se ha comprado 50.000 lentes para repartir a la gente”.

A su vez, tal como informó este diario en reiteradas oportunidades teniendo en cuenta las advertencias de los especialistas de la UNSJ, recordó que para ver el fenómeno se debe usar filtros especiales o lentes que tengan la inscripción “ISO 12312-2”, que son aquellos garantizan la autenticidad del producto y el freno de los rayos ultravioletas e infrarrojos que emite el Sol.

A continuación, las recomendaciones de la Sociedad de Oftalmología de San Juan, a las que hizo referencia Larrea: