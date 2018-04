Después de haber pasado la noche en el hospital junto a su hijo luego de que el pequeño Bastian (4) cayera al canal entubado y él se largara a rescatarlo, Claudio Flores no pudo llegar a tiempo a su trabajo. El hombre, que se desempeñaba como repartidor de bebidas, se presentó más tarde a explicarle a su jefe el motivo de la ausencia. Pero otro trabajador ya ocupaba su lugar. Como consecuencia, quedó desempleado.

“Yo fui a decirle lo que me había pasado. No sé si no me creyó o no quiso sacarle el lugar a la persona que me reemplazó. Y está bien, él me daba una mano y no tiene obligación de seguir contratándome, pero ahora me quedé sin sustento para mi familia”, comentó Claudio a DIARIO DE CUYO.

Y agregó que “ahora estoy buscando un nuevo trabajo porque necesito mantener a mi familia –integrada por Bastian, su hijo mayor de 6 años y la madre de los niños-”.

Claudio había comenzado a repartir bebidas hace un mes. Él trabajaba primero en un emprendimiento minero y después fue remisero, pero decidió abandonar ese trabajo por miedo. “Me asaltaron dos veces mientras manejaba el remis. La última vez se llevaron plata, el celular y hasta la tickeadora, por eso busqué otra cosa para hacer”, comentó Claudio.

El hombre dijo que tiene carnet profesional y que está dispuesto a trabajar en lo que sea. Su número de teléfono es 4275456.