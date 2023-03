Docentes autoconvocados resolvieron continuar con el paro este viernes, completando así el octavo día sin clases.



Según la confirmación de algunos referentes, los maestros anunciaron que mañana seguirán las protestas y la no asistencia a los lugares de trabajo.



Además, este viernes otra vez habrá una concentración en el Centro Cívico, debido a que el grupo no está conforme con el acuerdo salarial. Los denominados autoconvocados se mantienen en esa postura de no volver a las aulas hasta que el Gobierno resuelva reabrir la discusión salarial, algo que el Ejecutivo provincial viene rechanzando de plano, manteniéndose inflexible en que el acuerdo con los sindicatos que se firmó en paritarias es el "máximo esfuerzo" que se puede hacer.

La de este miércoles fue una jornada tan agitada como las anteriores, con los manifestantes cortando los ingresos del Centro Cívico y las calles aledañas. También hubo un corte en la Ruta 40, en Media Agua, Sarmiento.