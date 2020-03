Luego de la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que se encontraba en estado vegetativo luego de haber sido operada de las amígdalas, su madre la despidió a través de su cuenta de Facebook con unas emotivas palabras en las que también cargó contra el médico que la operó, el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía.

"Vuela alto mi angelito, vuela alto que en algún momento mamá va a estar con vos....Me destrozaron la vida, me sacaron uno de mis tesoros más importantes que Dios me dio. Yo confiaba plenamente en que ibas a ser un milagro y que nuevamente ibas a estar con nosotros, pero Dios te quiso junto a él y por algo será....ahora no encuentro explicación a todo esto, solo te pido perdón por no haberme dado cuenta del daño que te habían hecho", fueron las primeras frases de Cyntia Aboal tras el deceso.

Además, la mujer pidió "fuerzas para hacer justicia y que esa bestia (el médico) pague por lo que hizo, Dios y la justicia se encargarán de ello".