El embarazo de Marisol Pérez (22 años) fue bastante tranquilo. Esperaban la llegada de Dominic para el Día de Reyes, pero el pequeño se adelantó y obligó a que su familia postergara el festejo de Año Nuevo. "Nos sorprendió. Estábamos preparando todo para la fiesta de Año Nuevo. Dejamos la ensalada de frutas a medio hacer y los sánguches también, porque Marisol empezó con contracciones y muchos dolores", dijo Mario Fernández, el papá del bebé, que fue el primero de este 2022 en San Juan. Dominic Fernández, que tendrá un segundo nombre, pero aún no lo eligieron, nació en el hospital Rawson a las 00,17 de ayer, por cesárea y pesó 3,660 kilos.

A pesar de estar muy adolorida, Marisol, la flamante mamá ayer se encontraba con muy buen humor. "Y no es para menos. Estamos felices por nuestro bebé. Es el primero que tenemos y lo estábamos esperando. Vinimos los dos solos y el resto de la familia aún no lo conoce porque no tenemos Whatsapp para mandar las fotos", dijo Mario, que no pudo disimular el orgullo que sentía por su pareja y por su hijo.

Según lo que comentó el papá, Dominic debía nacer entre el 5 y 6 de enero. Sin embargo, todos su planes se vieron modificados como a las 18 del 31 de diciembre. "Marisol empezó con dolores y pedimos una ambulancia. Nos trasladaron hasta la ciudad y después de un rato le hicieron la cesárea. Parece que es un bebé muy bueno, porque se prendió al pecho de inmediato y casi no llora", dijo Mario y comentó que nunca imaginaron que su hijo podía ser el primero de este año nuevo. El papá contó que el pequeño nació por cesárea porque era bastante grande y su mamá tiene contextura física pequeña.

La familia vive en Barreal y son caseros de una finca. Mario comentó que además, él hace changas y que con eso mantiene a esta familia, que ayer comenzó a crecer. "Estamos muy felices, porque además nos trajeron algunos regalitos por lo que es el primer bebé del año y nos vienen muy bien. Ahora no vemos la hora de volver a Barreal, los abuelos están locos por conocerlo", dijo, mientras que desde la Federación de Ruedas Internas del Rotary Club comentaron que le entregaron ropa y otros accesorios a Dominic y al último bebé que nació en 2021.



Pirotecnia

Cuatro niños debieron ser atendidos por quemaduras producidas por fuegos artificiales. Esto, tras la celebración de Año Nuevo. Los menores tienen entre 6 y 10 años. Sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el hospital Rawson y en el Servicio de Quemados del Hospital Marcial Quiroga.

Los últimos bebés

El hospital Rawson suele ser el escenario de la mayoría de los primeros nacimientos de cada año. A continuación los primeros bebés de los últimos 4 años.

* En 2021 el primer bebé del año nació a las 00,27 del 1 de enero. Francesaca nació en el Sanatorio Argentino por parto natural y pesó 2,970 kilos.

*En 2020 Máximo fue el nombre que le pusieron al primer bebé, que nació por cesárea a las 3.27 y pesó 2,700 kg. El pequeño nació en el hospital Rawson.

* En 2019 el primer bebé del año fue Dilan Selin Lucero Muñoz. El recién nacido nació por parto natural, midió 51 centímetros y pesó 3,800 kilos.

*En el año 2018 Mateo nació a las 0.10 en el Hospital Rawson, midió 51 centímetros y pesó 3,470 kilos. El pequeño permaneció varios días en Neonatología y después fue dado de alta.