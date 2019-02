Con energía. En medio de la plaza 25 de Mayo, las chicas posaron para las cámaras de DIARIO DE CUYO con mucha energía. Transmitieron la alegría de haber sido coronadas como las nuevas reinas de la provincia.

Dispuestas a hablar de lo que fuera, con mucha simpatía y con todas las ganas de posar para las fotos la Reina del Sol, Camila Santamaría y la Virreina, Ana Paula Vilanova, pasaron su primer día como las nuevas soberanas. Con una jornada cargada de anécdotas y risas, la calingastina y la vallista recibieron a DIARIO DE CUYO y contaron cómo fue despertarse sabiendo que eran las dueñas de las coronas. Hablaron de sus sueños y dijeron que trabajarán duro para que la provincia esté muy bien representada.



Sin el nerviosismo que vivieron la noche anterior. Admitiendo que se les abrió nuevamente el apetito y tras haber desayunado abundantemente, las soberanas comentaron que aún no caían en el hecho de que son las nuevas reinas. "Nos dormimos después de las 3 de la mañana porque no podíamos dejar de hablar de la elección", dijo Camila, mientras que Ana Paula comentó que mientras charlaban leyeron los diarios digitales y un poco las redes sociales, para saber qué se decía de ellas tras la elección.



"Nos mirábamos en las fotos y no podíamos creerlo. Leímos una nota de DIARIO DE CUYO que contaba que hace unos años ganó para Reina una chica de Valle Fértil y la Virreina fue calingastina y ahora es al revés. Nos dio mucha alegría esa nota, porque era un dato muy curioso", dijo entre risas la vallista que sueña con tener un refugio para ayudar a los animales de la calle.

Con turistas. Las reinas se encontraron con turistas que vinieron de Córdoba. Les pidieron una foto y hasta les comentaron que siguieron la elección minuto a minuto.

Felices. Cuando vieron sus fotos en las páginas de DIARIO DE CUYO las soberanas no pudieron disimular la alegría. "Qué lindo, yo quiero esa foto", dijo Camila cuando vio su imagen con Natalia Oreiro.

Durante el primer encuentro las reinas recordaron anécdotas de las semanas de capacitación y dijeron que entre todas las candidatas tenían una buena relación. "Nos reíamos mucho con las chicas y hacíamos cosas de niños. Un día, una de ellas se cayó de la cama, y no justamente por estar quieta. Fue muy gracioso", dijo la Reina, que en todo momento habló con simpatía y sencillez. A la vez comentaron que ellas dos nunca compartieron habitación durante la previa de la elección, a pesar de que se llevaban "súper" bien. "Ahora tenemos un año para dormir juntas. Y Paula -por la Virreina- tendrá la tarea de ser mi despertador porque me cuesta levantarme", agregó entre risas Camila, mientras que la Virreina comentó que ayer pudo comprobar eso, pues tuvo que hablar varias veces a la Reina para que abriera los ojos.

Las soberanas pasaron la primera noche como reinas en un hotel céntrico. Estuvieron con sus familias y dijeron que tras llorar de alegría se enteraron que en sus departamentos hicieron caravanas para festejar, a pesar de que ellas no estaban. "Queremos volver para dar las gracias", agregó Ana Paula.

Muy mimadas

Ayer, cuando se despertaron les preguntaron qué querían desayunar. Las chicas tomaron té con medialunas, tostadas con dulce de leche, ensalada de frutas y jugo natural. "Nos sentimos muy mimadas. Nos trajeron el desayuno a la habitación", dijo Camila.

Apoyo de los novios

Ambas soberanas están de novias. Las chicas dijeron que recibieron incondicionalmente el apoyo de sus novios, aunque admitieron que extrañan compartir tiempo con ellos. Igual dijeron que ellos estaban felices por las coronas obtenidas.