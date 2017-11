Marcelo Rivas, en el interior del ARA San Juan (1987, Mar del Plata)

La ligazón que tiene el submarino desaparecido con San Juan es cada vez más fuerte. A la ya conocida historia que reveló DIARIO DE CUYO de que un sanjuanino fue el que diseñó el escudo del ARA San Juan y que también un hombre de estas tierras lo comandó desde Alemania (lugar donde se construyó) hasta aguas argentinas, se suma una más de fuerte contenido emotivo.

Corría el año 1987 cuando llegó a la Provincia una invitación de las autoridades de la Base Naval Mar del Plata de la Armada Argentina donde pedía a San Juan que sea quien entregue el primer pabellón de guerra al submarino que tenía el mismo nombre. El convite recaló en la Municipalidad de San Juan, conducida esos años por Don Evaristo Alés.

La misión de hacerse con esa bandera argentina quedó en manos de un por entonces jovencito dirigente -21 años-, Marcelo Rivas, quien estaba al frente del área de Comunicación del municipio, y hoy cumple tareas similares en Santa Lucía.

Rivas rodeado de autoridades de las Fuerzas Armadas

Con los acontecimientos últimos, Rivas desempolvó una serie de recuerdos que tenía de aquel momento, entre los que se cuentan fotografías y recortes de diarios de Mar del Plata y de DIARIO DE CUYO.

La publicación pertenece al diario marplatense El Atlántico

"Me acuerdo que no era una bandera común. Busqué a la única empresa en el país que las hacía, y ahí me explicaron que tenía una tela especial porque está sometida a condiciones rigurosas, la costura del Sol, me acuerdo, era reforzada", contó Rivas a DIARIO DE CUYO. Tras los trámites de rigor, la bandera fue enviada a San Juan y así una comitiva partió a Mar del Plata.

Las Fuerzas Armadas le entregaron este recuerdo a la delegación sanjuanina

El grupo de sanjuaninos estuvo encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Alday, dos pares más y Rivas, quien no olvida aquel día, 10 de julio de 1987. "Fue emocionante y era curioso conocer el submarino, yo entré, me dejaron sacar alguna foto, pero recuerdo que mucho no permitían", apuntó Rivas; y agregó que "en ese momento, tras lo que fue la guerra de Malvinas, era como un mimo, una forma de reconstruir las golpeadas Fuerzas Armadas, decían ellos".