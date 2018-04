Para dejar un registro. Al lado de la tumba de Orzali, que está en la Catedral, colocaron un libro donde los fieles pueden dejar cualquier tipo de referencia respecto a su figura.

Hay fieles católicos que dicen que no es casual que el mismo día que se eligió a Jorge Bergoglio como Papa, el 13 de marzo de 2013, se cumplió 150 años del nacimiento de Monseñor José Américo Orzali. Es por eso que ahora piden que el Vaticano acelere el proceso de beatificación que lleva más de dos décadas. Ahora, Orzali es Siervo de Dios y falta otro para que luego pueda ser beatificado. Este proceso comenzó hace más de 20 años y por ello desde la Iglesia local salieron a pedir oración para que esto se agilice. Hoy habrá tres misas en la Catedral porque se cumplen además, 79 años desde su fallecimiento.



Orzali nació en Buenos Aires e ingresó al Seminario cuando tenía 14 años (ver aparte). Su misión fue estar cerca de los obreros y de los enfermos. Fue fundador de congregaciones y asociaciones. Se lo conoció como el Buen pastor de Cuyo y su lema fue "reza y trabaja". Este religioso está en proceso de beatificación. Actualmente el Vaticano analiza los documentos aportados. Ya superó la primera etapa, por lo que fue declarado "Siervo de Dios". Antes de ser beato deberá ser declarado "venerable". Pero la fase en la que se encuentra todavía no tiene fecha de culminación.

En la Catedral se celebrarán misas a las 9, a las 15 y a las 19, en honor a Monseñor Orzali.

Fue la Hermana Araceli, Reverenda Madre de la Congregación de Hermanas del Santísimo Rosario que Monseñor Orzali fundó, quien inició las diligencias para comenzar el proceso de beatificación. La Iglesia local también hizo sus aportes y varios sacerdotes intervinieron en la causa tales como el padre Daniel Beorchia y el padre Alfredo Ariza. Que los feligreses locales salgan a pedir que esto se acelere tiene que ver con una movida que se generó adentro de la iglesia. "Es un pedido que se realiza en conjunto". La Iglesia de San Juan quieren sumarse a este pedido formalmente, pero no es un pedido que requiera una carta por escrito", dijo el padre Ricardo Doña. Es por eso que las hermanas de la congregación que fundó Orzali y que en San Juan están al frente de un colegio que lleva el nombre de obispo, colocaron un cuaderno de notas en la Catedral. La idea es que los feligreses coloquen desde pedidos hasta agradecimientos referidos a Orzali. Todo esto será presentado como documentación ante el Vaticano. Además, hoy se celebrará la misa en tres horarios diferentes porque se cumplen 79 años desde su fallecimiento.



La beatificación es el paso previo a la canonización. Para llegar a esta instancia hay que atravesar varios pasos: el postulado primero debe ser Siervo de Dios, luego debe ser Venerable, luego beato y por último, Santo.



Para ser Siervo de Dios, que es en la fase en la que se encuentra Monseñor José Américo Orzali, debe existir un postulador que pida iniciar el proceso de canonización. Se presenta ante la Santa Sede un informe sobre la virtudes y la obra de la persona. El Vaticano, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta el Decreto diciendo que nada impide iniciar la Causa (Decreto "Nihil obstat"). Este Decreto es la respuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido iniciar el proceso canónico.



El segundo paso es que el postulado se transforme en Venerable. Es cuando se comienza a recibir los testimonios y la documentación. Si la Congregación para las Causas de los Santos aprueba la "Positio", el Santo Padre dicta el Decreto de Heroicidad de Virtudes. El que era Siervo de Dios pasa a ser considerado Venerable. Mientras que para que se transforme en beato se debe comprobar un milagro. Para la canonización, debe verificarse el segundo milagro.





Un hombre que instó a rezar y trabajar





José Américo Orzali nació el 13 de marzo de 1863 y murió el 18 de abril de 1939, en San Juan, luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Fue ordenado como diácono en 1885. Fundó en 1890 el "Monitor Eclesiástico", única publicación en su género. Siempre trabajó por los enfermos, los niños, los pobres y los obreros. Tal es así que intervino en la fundación del Círculo de Obreros.



En 1891 fundó la Congregación de Hijas de María, en 1892 la Congregación de la Doctrina Cristiana. Estableció los ejercicios espirituales para hombres. Cuando tuvo un grupo de hombres piadosos. Para los niños fundó dos asociaciones: la de San Luis para los varones y la de los Santos Ángeles para niñas.



En 1903 fue nombrado Capellán de la Fragata Sarmiento y acompañó al buque-Escuela en su cuarto viaje de 10 meses.



La preocupación de Orzali fue enseñar catecismo a los niños. Todos los días recorría las escuelas, aguardando que terminaran las clases para poder entrar. Debió vencer la resistencia de los maestros, pero bien pronto la caridad, paciencia y espíritu de sacrificio del sacerdote modificaron la cerrada actitud de los maestros.



No desdeñaba nunca de sentarse y hasta de almorzar en cualquier rancho. Pasaba con frecuencia hasta ocho y diez horas confesando.



Cuando veía que la familia era muy pobre y que no tenía con qué comprar los remedios, no dudaba en sacar dinero de su bolsillo.