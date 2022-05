Alegría. El público disfrutó de cada momento del desfile. Hubo tantas personas que el desfile siguió más allá del vallado y todos, desde los niños a los adultos, fueron ovacionados.

Fuertes aplausos, celulares que no pararon de filmar el desfile, gritos de "Viva la Patria" que se escuchaban a lo largo de varias cuadras, y hasta algunas lágrimas de emoción, fueron varias de las demostraciones que el público tuvo ayer durante el desfile del 25 de Mayo. Y esas expresiones fueron tan evidentes que dejaron al descubierto que la gente estaba muy feliz de poder ser parte nuevamente, y después de tres años, de un desfile por el Día de la Patria. Ayer, 90.000 personas dijeron presente y coparon las calles del centro sanjuanino para ver el desfile que se vivió como una gran fiesta. De hecho, el público calificó con 10 puntos este regreso y lo definió como una fuerte señal de que San Juan está volviendo a la normalidad, a pesar de que aún no termina la pandemia.

Desde muy temprano, las banderitas colocadas sobre la repavimentada Ignacio de la Roza comenzaron a flamear. No había una multitud aún, pero ya se palpitaba la llegada del desfile. Y esta vez esa sensación se podía ver en la gente que poco a poco se ubicaba en los costados de la vallas para disfrutar del festejo, que desde 2019 no se realizaba.

Con el correr de las horas llegaron vendedores con pastelitos y banderas argentinas, la banda de música, los policías y las autoridades. "La verdad que extrañábamos venir a ver un desfile.

Es una tradición familiar que no podíamos disfrutar. Hoy estamos con mis hijos viviendo cada segundo con mucha alegría y emoción. Estamos sorprendidos porque toda la gente tiene el mismo entusiasmo", dijo Miriam Veja, que había cubierto a su hijo Luciano, de 8 años, con una bandera celeste y blanca. Al igual que ellos muchas familias más que no quisieron perderse el desfile dijeron que consideraron este evento como una fuerte señal de que San Juan está volviendo a la normalidad en el contexto de la pandemia.

Soldados. El RIM 22 se lució durante su paso. El público los aplaudió, sobre todo los niños, que no pararon de admirar a los soldados.

Los primeros en pasar fueron los abanderados de las universidades, las colectividades y el Ministerio de Educación. Luego llegó el turno de los niños. El comienzo de esta etapa del desfile puso la piel de gallina a todos y el público no paró de ovacionar a los pequeños. Los chicos de las escuelas de educación especial rompieron el hielo y sólo con enormes sonrisas se pusieron el desfile al hombro. "Vinimos a ver el desfile, no tenemos ningún conocido que sea parte de este festejo, pero hace tantos años que no participamos de una celebración patria que no queríamos perdérnosla", dijo Laura Carrizo, de Zonda, mientras que un grupo de mujeres de Pocito, que dijo que quedó sorprendido por el vuelo que hicieron los aviones de la Brigada Aérea de Mendoza, agregaron que ellas fueron al desfile porque extrañaban ese festejo.

Cómodos. Muchas familias llegaron hasta la zona del desfile con sillas o bancos para estar cómodos.

Con banderitas que no dejaron de hacer flamear, el público copó todo el sector vallado. Es que estaba previsto que el desfile fuera por avenida Ignacio de la Roza desde Alem hasta Mendoza. Sin embargo, la cantidad de gente hizo que ese espacio quedara chico y las escuelas, las fuerzas de seguridad y los gauchos, entre otros, tuvieran que desfilar por los alrededores de la plaza 25 de Mayo, porque ahí también hubo público esperándolos para aplaudirlos.

Saludo especial. Rodrigo tiene 9 años. Saludó a las Fuerzas de Seguridad como si fuera uno más de ellos.

Pedido de fotos

Los Patricios llegaron a San Juan para el desfile. Este grupo de soldados fue muy solicitado por el público antes y después del desfile. Todos quisieron una foto con ellos.

Los perros, una atracción

Los perros de la Policía Federal, de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario llamaron la atención de los chicos. Los pequeños los aplaudieron con mucha fuerza.

Ovación a los héroes

Las distintas agrupaciones de excombatientes de Malvinas fueron ovacionadas por el público. Mientras pasaban por el palco hubo una lluvia de papelitos celestes y blancos.