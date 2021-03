Llegar al final de la cuadra sin haber encontrado un lugar habilitado para estacionar y entonces decidir dejar el vehículo en el sector de la ochava es la inapropiada conducta vial más usual de los sanjuaninos en el microcentro capitalino, superando en lo que va del año a la que lideró el año pasado: los que directamente dejan el auto en la vereda.

Esto se desprende por la cantidad de actas de infracción que realizan los monitores urbanos e Inspectores de Playa de Remoción que dependen de la Dirección de Estacionamiento Controlado (ECO) de la Municipalidad de la Capital, que controla la zona céntrica: desde Segundino Rawson hasta Avenida Rawson y desde 25 de Mayo a 9 de Julio.

Desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de este año, hubo 918 infracciones por dejar el auto estacionado en la ochava, una cifra levemente superior al mismo periodo el año pasado, cuando ocurrieron 885. En tanto que las infracciones por dejar el auto en la vereda en los dos meses y medio primeros del año pasado fueron 1.160 y hasta ahora en 2021 fueron 776. Darío Molina, director del ECO afirmó que “se estuvo realizando trabajos de prevención con avisos previos en los últimos meses y a partir de febrero se comenzó a trabajar en este tipo de infracciones sin dar aviso al infractor sobre la situación”.

En tercer lugar se ubica la infracción de aquellos que se estacionan en lugares designados para ser paraderos de taxis. El funcionario aclaró que aquí se incluye tanto a vehículos particulares como a aquellos taxistas que hacen uso de la parada sin tener la habilitación correspondiente para hacerlo en esa zona.

Por el cuarto puesto hay 3 candidatos muy parejos entre sí. En este momento, con 200 actas emitidas en lo que va del año, el puesto es para aquellos que no renuevan el abono por estacionar en un box. Molina aclaró que muchas de las emitidas se disuelven con el pago anticipado que realiza el infractor a un operador del ECO. Aclaró que se amplió este plazo de 90 minutos a 72 horas. Agregó que el usuario también incorporó rápidamente la aplicación en el teléfono: 3 de cada 4 que estacionan en un box, pagan con la aplicación.

Le sigue con 177 actas, aquellos que estacionan en doble fila y con 157 los que lo hacen en una rampa a una garage.

En cifras globales según los datos proporcionado por el ECO, la cifra global por estacionamientos de vehículos en lugares indebidos en lo que va del año hasta el 15 de marzo fue de 2750 casos, en tanto que en el mismo periodo del año pasado fue de 2925. Molina señaló que los conductores van incorporando un mayor respeto a no estacionar en los lugares que no están habilitados porque la cantidad de infracciones no creció y sí el área monitoreada. El año pasado se consideraba de Libertador a Córdoba y en 2021 se extendieron hasta 25 de Mayo al norte y a 9 de julio, al Sur.

“Es bueno que baje el promedio de infracciones aún habiendo mantenido la cantidad de Inspectores en ambos periodos, esto nos muestra una mejora en la conducta de los conductores posterior a la toma de medias preventivas, de igual forma se va a seguir trabajando fuertemente en los controles por cuanto estas acciones contempladas en el código de Faltas Municipal, afectan directamente a la ciudadanía”, concluyó Molina.