Un sondeo callejero y una encuesta realizada por Diario de Cuyo evidenciaron que la obligatoriedad del regreso a las escuelas expresada por el ministro Trotta abrió una grieta entre los sanjuaninos.

La mitad de los consultados indicó que no enviará a sus hijos a la escuela por el temor al contagio que genera la pandemia del coronavirus. Y la mitad de los que están en contra del regreso presencial, subrayaron que se oponen principalmente por las condiciones en las que se encuentran los establecimientos educativos.

“Yo soy docente y creo que las clases deben volver, pero más allá que el Ministro diga que lo tengo que enviar obligatoriamente, no lo voy a hacer. Ellos no saben las condiciones en las que están los cursos, ni los baños de las escuelas, además no veo que los protocolos que se vayan a implementar sean suficientes para evitar los contagios”, explicó una de las mujeres que participó del sondeo.

Por su parte, poco más de la mitad de los sanjuaninos que transitaban las calles céntricas esta mañana indicó que la presencialidad de los alumnos en las escuelas es “fundamental” y enviaran a sus hijos cuando inicie el ciclo lectivo en la provincia.

La opinión de los sanjuaninos

“No hay que tener miedo, hay que tener los cuidados necesarios, como lo estamos teniendo ahora cada vez que salimos, o vamos al centro o a la casa de algún familiar. Los chicos ya perdieron un año completo de presencialidad y no pueden perder ni un día más, es fundamental para ellos”, comentó una madre con una pequeña que comienza el nivel inicial.

Por su parte, la encuesta online realizada por Diario de Cuyo mostró la misma “grieta” entre los que participaron de la consulta. De un total de 1.465 encuestados, el 55% dijo estar de acuerdo con el regreso obligatorio de los chicos a las aulas y enviará a sus hijos a la escuela. El 45% restante indicó que no enviará a sus hijos cuando comience el ciclo lectivo 2021.

En relación al regreso a las clases, Trotta indicó recientemente: “Va a ser obligatorio. Tenemos que seguir trabajando para construir la tranquilidad de la familia y mantener una presencialidad cuidada", apuntó. Y continuó: "La realidad es que nosotros tenemos que seguir construyendo la tranquilidad en la sociedad. Comprendo el temor de las familias y la situación y por eso pedimos responsabilidad a todos los sectores de la sociedad para que nadie tenga discursos extremistas porque la realidad confirma un regreso seguro y vamos a trabajar con las familias para derribar esos miedos", planteó.