El pasado 13 de diciembre, un tremendo crimen conmocionó a San Juan. Paola Agüero de 55 años, fue asesinada de un disparo por parte de su pareja, Rogelio Héctor Schiaroli de 71 años, quien después se disparó a sí mismo y terminó muriendo días más tarde en el hospital. Todo sucedió en un departamento ubicado en calle Alem, en Capital, cuando ella planeaba mudarse para dejar atrás la pesadilla en la que vivía. Ahora, Romina Yañez, una de sus hijas, decidió usar su cuenta de Facebook para contar su dura vida y revelar que, tras el terrible hecho, la obligaron a limpiar la escena del crimen. “Mi legado era ser resiliente”, reflexionó.

“Mi nombre es Romina Yañez, tengo 34 años, y una linda familia (…).Tengo muchas virtudes y también defectos, pero lo que si soy, es una persona RESILIENTE”, comienza el relato.

A medida que avanza, la mujer revela que “a los 12 años aproximadamente fuimos víctimas de un progenitor violador, pero recién a los 16 años pude contarle a mi madre. Sin embargo ella, que había compartido prácticamente su vida al lado de él, viviendo su manipulación, su sometimiento, su patriarcado, no supo ayudarme. No la juzgué, pues yo tampoco supe hacerlo. De repente, todo pasó así… como si nada, como un chusmerio de cuadra. Nadie supo que hacer. Pero desde cierto lugar, y con las herramientas que cada uno tenía, hizo o no algo por nosotros. Tampoco los juzgué, de hecho solo deje que el tiempo me llevara a adaptarme positivamente a las situaciones adversas (Resiliencia)”.

Más tarde cuenta que años después logró superar un cáncer de útero. “En el 2017 me diagnostican Cáncer de cuello de útero (...). Pensé: ‘bueno no debe ser muy grave, cirugía y listo’. Cómo debería estar mi alma para sobrellevar un cáncer como si tuviese la muela careada. Pero yo lo sentía así. En 3 meses me hice todo los estudios y tome la decisión, junto a mí ginecólogo, de hacerme una histerectomía, de esa manera ponía punto final a una enfermedad que la transité como una apendicitis".

Luego se refiere al crimen de su mamá. “Mi pobre madre...siempre rodeada de hombres que le cagaban la vida, y no solo a ella, sino a la familia entera. Porque cuando pasan estas cosas sufren todos los seres queridos que están alrededor. Mi madre nunca buscó ayuda psicológica, ella no creía en la maldad, pensaba que la gente no era capaz de generar tanto daño. Tal vez por eso fue sometida por su marido y luego por su pareja. Siempre ocultando, siempre tapando, tratando de que sus hijos no sufrieran más, siempre minimizando todo. Subestimó, subestimamos. No creíamos que ese viejo de mierda se animaría a tanto. Y si, ese viernes el cretino la asesino. Y en este párrafo ya sobran las palabras”.

Y al final, cuenta el difícil momento que vivía al tratar de recuperar las cosas de su madre. “Tan solo 72 horas después tuvimos ir a desocupar el departamento en el cual el asesino terminó con la vida de mi madre. Fue un lunes, éramos varios los que entre tanto dolor intentábamos recoger sus pertenencias. Mientras que en eso llegó el administrador, Jorge Rodriguez, quien sin siquiera dar el pésame, entró diciendo "ese aire que se están llevando es mio". No imaginan la cara de mi familia. Que sorprendidos lo único que atinaron a decir fue "como va a ser tuyo si este aire lo compro Paola y yo mismo se lo instale". Ya desde el vamos no lo podíamos creer. Este locatario sin corazón, quería que nosotros limpiáramos la escena del crimen y le pintáramos el dpto (…). Sólo queríamos terminar rápido con todo eso (Cosa que de ninguna manera iba a ser asì). En fin, el prepotente no solo que ni siquiera tuvo la empatía de colaborar con la situación sino que nos amenazaba con que iba a demandarnos y cobrarse todo a través de los garantes, siendo que el departamento estaba a nombre del ASESINO!!! Parece un chiste de mal gusto, pero no lo es. Como se le llama a este tipo de violencia??!!”.

Sin embargo, ella aclara: “Entonces, si de personas resilientes hablamos, me considero fervientemente una de ellas. Porque si bien a mi madre LA ASESINARON, y nosotros nos quedamos más vacíos que nunca, esto no será en vano. NO PUEDE SER EN VANO. Por eso hoy comprendo, que si mi legado era ser RESILIENTE, seguramente era para ayudar, hacer ruido, reconstruirme, apoyar, luchar. Nada de lo que vivì puede ser en vano. Por mi vieja hermosa, que me la quitaron, y por muchas mujeres que mueren o están siendo sometidas a algún tipo de violencia, es que hoy necesitamos de todos ustedes que en este momento estàn leyendo para que el "#NIUNAMENOS" no sea un hashtag, que sea una bandera”.

