El último reconocimiento que obtuvo por el trabajo de restauración que hizo con la camioneta fue el certificado que Antonio Pelayes valoró especialmente para pensar en compartir ‘su obra’, una Jeep M715 cargada de historia ya que fue empleada en dos guerras: la de Vietnam en la primera mitad de la década del ’70 y la de Malvinas, en 1982.

Se esmeró en la restauración al punto que prácticamente se puede considerar que ver hoy al vehículo militar es prácticamente lo mismo que el momento en que salió de fábrica. “No hay ningún problema en exhibirla. O si la piden para participar en desfiles. Quiero compartir con todos los que disfrutan de esto”, indicó Antonio, que en octubre obtuvo el primer puesto en la categoría ‘Vehículos militares’ en el concurso internacional ‘Autoclásica 2023’ y fue serio aspirante a ser el mejor de todos, entre 1.100 autos y motos que participaron.

Antonio Pelayes y la Jeep m715 que restauró en Autoclásica 2023.

Antonio describió el recorrido de la camioneta desde que salió de fábrica hasta que llegó a sus manos. Fue una de las 33.000 unidades que construyó la firma Jeep para el Ejército de Estados Unidos entre 1967 y 1969, y la finalidad principal era usarlas en la Guerra de Vietnam, que duró hasta 1975, época en que vino a este mundo Antonio. El vehículo ‘sobrevivió’ a ese conflicto bélico y luego integró el parque de 10 unidades que fueron traspasados al Ejército Argentino. Por eso también fue usado en otra contienda, en la Guerra de Malvinas.

El sanjuanino de 48 años señaló que luego que la camioneta regresó al continente fue subastada y la adquirió una persona en Comodoro Rivadavia, Chubut. “Vi unas fotos en internet, pude conseguir la patente y ubicar al dueño. Al principio no quería saber anda con venderla”, señaló. Su insistencia dio frutos y en 2015 trajo a San Juan la M715, un “vehículo musculoso”, definió.

La restauración

Antonio apostó por el camino más largo y exigente para que su joya tuviera el esplendor de sus inicios. “Decidí regirme por la historia, por un manual del vehículo. Fui colocando todos los elementos originales”, resumió en una frase una tarea que demandó más de cuatro años de constancia y paciencia.

La Jeep M715 que estuvo en dos guerras (Vietnam y Malvinas) y fue restaurada por el sanjuanino Antonio Pelayes. Ganó el primer premio en el rubro 'Vehículos Militares' en Autoclásica 2023 Publicado por La Excusa Deportiva en Miércoles, 13 de diciembre de 2023

“¿El momento más complicado? Ahora se me ocurre una pieza, la carcasa del embrague, bastante pesada. Después de buscarla por mucho tiempo, la conseguí en Estados Unidos y tuve que viajar a Buenos Aires a dar explicaciones a la Aduana para que me permitieran llevarla. No la querían liberar porque no se puede importar repuestos usados. Cuando entendieron que se trataba de un vehículo único y con la historia que tiene es que me dejaron que entre a pieza al país”, recordó.

El premio

Antonio es integrante de la Asociación Amigos Automóviles Antiguos, que agrupa a apasionados por esta labor en San Juan desde 1982. El sólo hecho de ir a participar a la Autoclásica, es un orgullo para este club.

Los sanjuaninos que participaron en Autclásica 2023

Horacio Hidalgo, actual presidente, explicó en que consiste la exposición: “Es una feria que dura cinco días, es la más grande de Sudamérica y está considerada por la Federación Internacional de Vehículos Ancianos (FIVA) como una de las ocho más grandes del mundo. Se hace en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, todos los años en octubre. De los clubes de Argentina que no son de Buenos Aires solamente fuimos invitados nosotros y uno de Córdoba para participar, por lo que es un orgullo para nosotros nuestra segunda presencia. El año pasado llevamos 4 vehículos, este año fuimos 9 y le rendimos un homenaje a Eduardo Copello en nuestro stand”.

La participación sanjuanina en Autoclásica 2023 Publicado por La Excusa Deportiva en Miércoles, 13 de diciembre de 2023

En ese marco, la Jeep de dos guerras fue galardonada con el primer premio entre vehículos militares y Antonio ya tiene pensado volver a participar el año que viene, porque el club recibió nuevamente la invitación.

Se trata de una Dodge Pilot House modelo 1951, una símil a la Chevrolet ‘Sapo’, que para terminar de renovarla ‘a nueva’ tiene que pintarla. ¿Se ilusiona Antonio con otro premio? No puede negarlo, porque le dedicó la misma pasión que a la Jeep, aunque el vehículo militar no es un amor que por haber llegado al momento cúlmine, es pasado. “Me gustaría que la aprecie la gente. Son vehículos escasos. Que pueda ser disfrutada”, concluyó.