“Como buen fanático de los autos, mi sueño de niño era ser piloto”, comenzó contando Emiliano Magariños mientras abría las puertas del pequeño e iluminado estudio donde actualmente realiza los dibujos.

Lo primero que hace es mostrar orgulloso su colección de autos a escala (algunos valen hasta 5 mil pesos) los toma como si fueran reliquias históricas y los describe con gran pasión. “A los tres años ya rayaba las paredes de la casa con lápices intentando dibujar los autos que me encantaban. Siempre me gustaron: me encanta el TC 2000, el Top Race, las exposiciones de Tuning y el coleccionismo de autos a escala 1x24”, explica Emiliano. Y continúa: “Creo que en mis 30 años de vida, los autos siempre han sido mi pasión y encontré en el dibujo una forma de canalizar todo eso”.

Luego de años de perfeccionamiento a través de diferentes cursos y de haber transitado dos años de la carrera de diseño industrial, Emi (como lo conocen sus amigos) decidió abrir un canal de YouTube para mostrar a través de videos cortos, todo el proceso de dibujo de los autos que plasma en el papel. Para encontrar las creaciones de Emiliano en redes sociales basta con escribir EM Arte & Diseño Automotriz en Facebook.

“Los videos los edito yo también, me lleva más o menos entre cinco y siete días hacer uno de estos dibujos, pero lo resumo en videos cortitos. Por el momento solo tengo uno subido pero ha tenido muy buenas repercusiones”, indicó el joven que actualmente trabaja en el sistema de estacionamiento ECO.

Lápices pasteles, marcadores, crayones, y otros elementos como reglas y escuadras forman parte de la artillería artística que utiliza diariamente Emiliano en el taller que armó con su padre en la cochera de su casa.

Emiliano posando con algunos de sus trabajos.

“Dependiendo del día, le dedico aproximadamente entre cuatro y cinco horas diarias a dibujar los autos. También he realizado exposiciones de algunos otros dibujos de paisajes, pero lo que me apasiona casi desmedidamente son los autos, sus líneas, sus trazos, las formas, sinceramente me encantan”, comentó emocionado el ilustrador sanjuanino.

Junto a su colección de autos.

La idea de ser piloto ya quedó en el pasado para el dibujante, pero ahora su sueño se encamina hacia la posibilidad de tener toda una colección de dibujos que le permita exponer cuando pase la pandemia. “Sería increíble poder mostrar todos mis trabajos en alguna exposición. También sueño con trabajar para alguna empresa automotriz dibujando y dando vida a los autos. Poder dibujar un auto que posteriormente se construya debe ser algo muy fuerte y emocionante”, concluyó Emiliano.

Escuchá y conocé a Emiliano, el gran dibujante de autos clásicos y deportivos: