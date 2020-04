En el sector supermercadista sanjuanino están frente a una encrucijada. Las listas que les llegan de los proveedores en los últimos días vienen con incrementos de hasta el 10% en alimentos, artículos de limpieza y perfumería principalmente. El consumidor ya puede advertir estos incrementos en las góndolas, y la excepción son los productos que están en el listado del plan oficial de Precios Máximos.

Pero justamente allí es donde radica el problema, y ya advierten que se pueden producir faltantes: es que al no poder trasladar las subas porque serían sancionados, dejaron de comprar a las fábricas y por ahora se manejan con el stock que tiene cada uno de esos productos. Pero no saben cuánto tiempo podrán aguantar esta situación, según surgió de un sondeo realizado ayer.

Como el programa oficial incluye productos de primera línea, el resto, como azúcar, harina y aceites de segundas y terceras marcas y que están fuera del control oficial, si registran los incrementos que rondan el 10%. Entre los artículos en los que se han producido las subas se encuentran azúcar, harinas, aceites y fideos, justamente los que tienen más salida en estas épocas de pandemia en que la familia entera se encuentra reunida en la casa. "Es como un juego en el que estamos en el medio. No compro los productos con las subas, pero me puedo quedar sin algunos artículos", advirtió Mario Gee, representante de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios, que reúne a las bocas de expendio más chicas. Maximiliano Pelletier, de Cabral Mayorista, dijo que recibió listas de los proveedores con aumentos hace unos 20 días atrás, pero que aún no los ha aplicado en totalidad a los productos que comercializa a la espera de ver qué pasa. Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de la cadena Walmart, sostuvo que "no estamos aceptando a los proveedores listas con aumentos de costos porque tenemos el compromiso de no trasladar el incremento al cliente". Por lo bajo, en el sector dudan de poder sostener la situación mucho tiempo. La Nación puso en marcha un programa de precios, con un listado de valores máximos para unos 2.300 productos, de 50 categorías, a niveles del 6 de marzo pasado. En San Juan, los encargados de que se cumpla son la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección de Defensa al Consumidor, con inspectores que recorren los locales.

La diferencia es que las grandes cadenas nacionales deben informar diariamente, vía informática, los precios de los artículos del plan, y cualquier diferencia salta en forma inmediata y los inspectores pueden actuar. Con las cadenas locales y mercados de barrio rigen las listas de precios de proximidad, que también deben respetar. En la provincia ya hubo comercios sancionados con multas y clausuras (ver aparte). Pero teniendo en cuenta que los precios Máximos vienen del 6 de marzo, y la inflación que continúa al alza -fue del 3,3% el mes pasado y del 48,4% interanual según datos del INDEC- es difícil que los productos se mantengan sin variaciones. Y es ahí donde se produce el tironeo. El proveedor que empieza a aplicar algunas subas, pero el supermercadista está bajo el corcet del plan oficial, por temor a ser sancionado. A nivel nacional, Ricardo Zorzón, titular de la Cámara Argentina de Supermercados y Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios elaboraron en forma conjunta una circular en la que advirtieron que los proveedores hacen "violaciones" a la normativa de los precios máximos dispuesta por la Nación y señalan que no aceptarán listas de precios que no las respeten. Según dicen, los proveedores estarían subiendo a través de la suspensión de promociones y bonificaciones que les concedían a las empresas de retail.



Vigencia hasta mayo



El plan de precios máximos dispuesto por el Gobierno nacional nació como una respuesta para evitar la escalada de precios. Y pesar de que la espiral inflacionaria sigue creciendo y del pedido del sector supermercadista la decisión fue la de prorrogar otro mes más la vigencia del programa, es decir hasta el 20 de mayo. La decisión fue adoptada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Multas y clausuras



Dos comercios, un supermercado de Capital y un mayorista de artículos de limpieza en Santa Lucía, fueron sancionados con clausura hasta ahora por la AFIP por el cobro de sobreprecios.

En el caso de Defensa al Consumidor, tiene 15 comercios en procedimiento para el cobro de multas. Los inspectores de la entidad tienen la función de controlar el cumplimiento del plan oficial de precios verificando los precios en las góndolas y sancionando a los infractores.