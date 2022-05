En los últimos años la Fiesta Nacional del Sol impulsó varios cambios. Nuevos escenarios, modificaciones en la cantidad de días y hasta el cambio de la elección de la Reina por el de la Embajadora fueron algunos de ellos. En este contexto, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, puso en duda que vuelva a realizarse una elección de Embajadora en la FNS. A días de que revelara en una entrevista que iban a analizar qué hacer con las elecciones, algunas personas del sector vinculado a las soberanas dijeron que no quieren que se deje de elegir una representante de la fiesta más grande de la provincia.

La ministra habló públicamente sobre la FNS y los cambios que sufrió a lo largo de los años. "Desde que llegamos -a formar parte del Ministerio de Turismo- hicimos cambios con las Reinas, porque el contexto -social- fue cambiando. Así empezamos a elegir Embajadora, y teniendo en cuenta sus proyectos. Ahora vamos a seguir escuchando y viendo qué pasa y tomaremos decisiones más adelante, más cerca de febrero", dijo la ministra hace unos días y agregó que debido a que "el contexto ya no es el mismo" que en las primeras ediciones de la Fiestas Nacionales del Sol, esta vez decidieron (a pesar de que la FNS no se realizará), mostrar algunos proyectos encarados por mujeres. "Ahora tenemos el programa Forjar Caminos, en el que las mujeres se pueden desarrollar, que son las que empujan. A esos proyectos los vamos a mostrar. Vamos a mostrar mujeres que aportan a la comunidad desde diversos lugares. La mujer hoy no se representa solamente desde una imagen de belleza. No criticamos a la mujer que quiere volcarse a una cuestión de estética, pero ya es una elección de cada una", concluyó la funcionaria. Tras estas declaraciones, algunas exreinas del Sol hablaron al respecto, mientras que la actual Embajadora, Lucía Ponce, y la Embajadora Segunda, Ana Paula Anzor, pidieron no opinar porque no había ninguna confirmación oficial al respecto.

Las exreinas coincidieron en que la elección de la representante es una de las noches más esperadas del público. "Presentarse es una opción para las mujeres. Desde mi experiencia, siempre pensé que nunca se debería haber sacado el título de Reina. En los últimos años se habló mucho de la cosificación de las mujeres en estos concursos, pero nadie nos obliga a presentarnos, yo sin dudas lo volvería a hacer", dijo Emilia Colombo, que fue Reina del Sol en el año 2013. La exsoberana agregó que ella ama la FNS y que siempre va a defenderla, pero que le parece fundamental que se elija una representante. "Tenemos que crecer y lo entiendo, pero nadie obliga a que nos presentemos. No darle tanto protagonismo a quienes nos representan hace que la gente no se interese en la Fiesta del Sol. Hoy ganamos como mujeres muchos espacios y me parece buenísimo, pero no tenemos que dejar de hacer lo que nos gusta. Yo en 2013, cuando era reina empecé a jugar al fútbol y ni ser reina, ni ser futbolista me hicieron menos mujer", agregó.

Por su parte, Gabriela Puerta y Joselyn Mauro, reinas en 2016 y 2018, respectivamente, comentaron que para ellas esta elección no debe ser eliminada. "La figura de la representante es muy fuerte. No me parece en vano elegir una Reina o Embajadora. En la última fiesta se empezó a elegir Embajadora y al final cumplió el mismo rol que las reinas. Si el cambio va a servir para que la fiesta mejore, está bueno, pero no me parece que la elección esté mal. En ningún momento me sentí cosificada, ni menos mujer por participar de la elección", dijo Puerta, mientras que Mauro agregó: "Sacar la elección sería romper con la tradición de la fiesta. Yo estuve de acuerdo con la eliminación de los atributos, pero me parece que debemos seguir teniendo una representante".

Además de las exreinas, hubo personas que durante años trabajaron para que estas elecciones se realizaran y que también opinaron. Gastón Chanampa fue maquillador de las reinas durante 10 años, Gladys Montilla fue una de las diseñadoras que vistieron a las chicas y Poli Licata, el peluquero que las arregló antes de subir a los escenarios. Ellos también dijeron que no les parece que la elección deba desaparecer. Si bien Grynszpan no confirmó que vaya a ser así, los antecedentes de las fiestas anteriores y el análisis que se está realizando llevan a pensar que esto va a suceder.

"Hay costumbres y tradiciones de los pueblos que se deben conservar. Amo la Fiesta Nacional del Sol y conozco el trabajo que hacen las soberanas. Yo creo que si quieren hacer cambios no deben eliminarlas, deben hacerlas crecer y que su rol sea más importante. Las elegidas tienen que trabajar en los 19 departamentos y ser el nexo comunicacional entre la gente y los ministerios para que tengan un trabajo activo. Hay muchas mujeres capaces y la solución no es sacar la figura, sino acrecentarla. Es como que nos están dando el mensaje de que una mujer bella, que le gusten estos concursos, no puede ser inteligente", dijo Chanampa. Mientras que Montilla y Licata dijeron que las noches del carrusel y de las elecciones son las más convocantes porque la gente quiere apoyar a su representante. "Se puede ser todo a la vez y a las chicas siempre las prepararon muy bien. Las mujeres sanjuaninas podemos hacer de todo, más allá de la belleza. Es decir, una cosa no quita a la otra", dijo Montilla y Licata agregó: "Las reinas o embajadoras son las que movilizan al público en general y sacar la elección es como quitarle un engranaje a la fiesta".