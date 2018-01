Con solo 12 años, Andy tiene una vida difícil. Su padre y su abuelo murieron y su madre se quitó la vida. Ahora, el niño que vive en el Lote Hogar de Chimbas junto a su abuela y su hermano menor, decidió expresar su dolor a través de una canción de rap que él mismo escribió a su mamá.

“Él pide que lo ayuden a salir adelante a través de la música. Decidí compartir su video para ver si alguien puede colaborar, le encanta cantar. Quiere cantar en cumpleaños o shows, mientras termina la escuela”, comentó una vecina del niño.

En su canción, Andy empieza relatando: “Mamá me diste tu ultima abrazo y eso lo agradezco (…). Te quedaste solita, quiero cantarte esta canción, quiero que sepas que te amo una banda, que me duele el alma, se siente vacía y me haces falta una banda”.

Y le cuenta a la mujer que “yo hago las cosas solito, como vos me enseñaste a ser un hijo mejor (…) Me dijiste que amabas y me arrodillé pidiéndote perdón (…) Quedaste en una caja, estuviste 5 minutos conmigo y de ahí te fuiste volando como un ángel”.

A la vez, relata: “Me duele el alma. Por qué me pasa esto, mami. Vos querías descansar, pero no ahí, no te podía mirar (…). Ya estás mejor, no sufrís como antes. Te querías volar como mi papá, se pusieron a volar los dos, juntos, como mi Tata. Ahora tengo 3 ángeles que me cuidan”.

A continuación, el video: