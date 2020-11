Lejos, muy lejos de la postal multitudinaria que mostraba el embarcadero de Punta Negra hace algunos meses, cuando estaba permitido el turismo interno antes del retorno a Fase 1, el escenario de ayer fue totalmente distinto. En Zonda y Ullum hubo poca gente y mucho control policial, en donde se exigió los permisos que acreditaran su asistencia a los diques, incluso hubo muchas personas que tuvieron que retornar por no contar con ese certificado.

Tras la habilitación del turismo interno por parte del Comité Covid San Juan, en algunos departamentos el retorno fue paulatino. En los sitios turísticos que suelen ser los más concurridos por la cercanía con la Capital sanjuanina, la convocatoria fue escasa, pero comenzó a hacerse notar. Un control policial ubicado en Ruta 12 en el ingreso a Zonda solicitaba los permisos ya sea para ir hacer deporte o para asistir al parador de Punta Negra (el único habilitado es el "Puerto Aventura" que atiende únicamente con reservas). En tanto que quienes se dirigían a alguna cabaña en Villa Tacú, también tenían que acreditarlo. "Hubo mucha gente que se tuvo que volver porque iba a los diques a tomar mate y lamentablemente deben asistir con un permiso", comentó uno de los efectivos policiales.

En Zonda, el director de Turismo, Maximiliano Carbajal explicó que si bien desde el municipio se habilitó una aplicación donde se ofertaban las propuestas on line, era decisión de los prestadores turísticos de comenzar este fin de semana o no. Es por eso que no hubo cabalgatas, ni alquiler de bicicletas como se pensaba.

Mientras que en Punta Negra el control fue mucho más exhaustivo. Allí hubo otro control que exigió la constancia de reserva al parador, o el permiso para realizar alguna actividad náutica de las que están permitidas como buceo o kayak. Personal de Náutica se encargó de controlar que sólo bajaran al lago del dique únicamente quienes contaran con permiso para navegar. Gabriela Becher, propietaria del Parador Puerto Aventura expresó que la convocatoria no varió en nada con respecto a fines de semanas anteriores pero sí dijo que existe mucha confusión en la gente sobre las actividades permitidas y las que siguen restringidas.

Protagonistas

CAROLINA PLATERO - Kinesióloga

"Creo que tomando las precauciones lógicas la gente puede venir a hacer turismo y despejar la cabeza. Soy recuperada de Covid y necesitaba esto".

FABIO FERNÁNDEZ - Empleado

"Aprovechamos el día para venir con amigos a pasar una tarde diferente a la zona del Castillito. Hay que cuidarse y tomando las medidas se puede".

La clave: el permiso



Quienes quieran asistir a algún destino de turismo interno deben solicitar el permiso en el sitio web del Gobierno: https://permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar/. Deberán descargar la solicitud en PDF que luego se solicitará en los retenes policiales. En cuanto a las actividades deportivas, el permiso se solicita en https://sedacreditaciones.com/home/index.php/deportes.