Luego de habilitar el regreso del turismo interno, la ministra del área, Claudia Grynszpan, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló, además, de la posibilidad de la apertura del turismo nacional.

- ¿Cómo se acordó el regreso del turismo interno?

- El objetivo general es incorporar al turismo en esta nueva realidad. Hoy, el éxito no es estar lleno al 100 por ciento y es el equilibrio entre el turista, el prestador y la comunidad. El turismo no debe representar una amenaza para una comunidad, eso sería fracasar. Es una gran herramienta para transformar el miedo en cuidado. Y se activa por una gran necesidad económica del sector.

- Hay comunidades que lo ven como un riesgo...

- Creo que lo veían. Este fin de semana va a ser un gran ejemplo. Hemos estado dialogando y trabajando con el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, que tiene una masa crítica muy fuerte de trabajadores del turismo que estaban en una situación muy grave. Ayer (por el viernes) se cumplió el cupo del 50 por ciento de los permisos. Como el departamento tiene unas 1.200 camas, se activó hasta unas 600 personas. Jáchal, Iglesia y Valle Fértil prefieren abrir, en principio, el 6 de noviembre, lo que les da tiempo para organizarse con los prestadores y la comunidad.

- ¿Le preocupa que el turismo interno sea un disparador de casos?

- El turismo interno no va a generar picos de casos. Si nos cuidamos, no debería suceder. Es una actividad más, no hay demasiada diferencia a la del comercio y la gastronomía. Vamos a profundizar los controles, en concordancia con la fiscalización de los municipios. El turismo no va a ser causa de contagios.

- ¿Tienen un cálculo de cuánto dinero se generará con la reapertura?

- Cuando estuvo abierto de julio al 19 de agosto, hubo 395 millones de pesos en turismo sanjuanino. En este período, que comenzó este fin de semana e irá hasta el 31 de diciembre, aspiramos a llegar 420 millones de pesos, teniendo en cuenta que va a ser a una capacidad del 50 por ciento. El gasto turístico se mide por alojamiento, comida, combustible y otros, como la compra de regalos y en supermercados.

- ¿Qué posibilidades hay del regreso del turismo nacional?

- En un contexto nacional en el que se ha dicho que va a haber temporada, es probable que en las próximas semanas o en diciembre estemos trabajando con algún tipo de turismo interprovincial, que va a entrar por vehículo y se pedirá un PCR negativo de 72 horas. Se va a seguir respetando el cupo del 50 por ciento. El turismo nacional es algo que va a venir. Desde el Gobierno y los intendentes definiremos en qué momento y cómo va a venir.

- ¿Qué alternativas están pensando para el sector cultural?

- Si acordamos con los intendentes realizar por streaming las fiestas departamentales más importantes, estamos activando el trabajo de un montón de gente, además de los músicos.

- ¿Qué va a pasar con la Fiesta del Sol?

- Tenemos que seguir evaluándolo, pero, quizás, la fiesta tenga que llevar más movimiento económico a los municipios.

- ¿Sería descentralizarla?

- Sí. Pienso que un modelo descentralizado sería muy bueno para poder darle lugar a la mayoría de las academias de los departamentos y que los vestuarios no sólo se hagan aquí, por ejemplo. Imagino intervenciones en cada municipio en el mes de la fiesta. Pienso que se puedan visibilizar los escenarios naturales y ver puestas que sean por streaming.