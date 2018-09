En coincidencia con la conmemoración del Día del Maestro en homenaje al prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, se implementó un reconocimiento al trabajo, dedicación e innovación en la enseñanza el premio "Maestro Ilustre", en el que se elige un docente por provincia. La selección la hacen los maestros de los niveles Inicial y Primario.

Este año será distinguida Elsa Raquel Varela, docente de Educación Inicial y perteneciente al Jardín de Infantes Nucleado Zonal (JINZ) de la escuela Dalmacio Vélez Sarsfield, de Iglesia.

Elsa, tiene 22 años de trayectoria y representará a la provincia el próximo martes en una ceremonia en la que se pondrá en valor el trabajo de los docentes. Con mucho orgullo cuenta que proviene de una familia trabajadora. Sus padres, ambos fallecidos, fueron Galvarino Varela, quien trabajaba en Hidráulica, e Ilda Aciar, quien era artesana, de la que heredó su enseñanza y pasión por el telar: “Cuando me jubile me voy a dedicar por completo al telar, es algo que amo. Me quedó la enseñanza de mi madre, que se fue entrelazando con afecto como el tejido, unidas". Su casa se asemejaba a un jardín de infantes ya que Elsa tiene seis hermanos, de los cuales es la penúltima. Ellos son Carlos, Juan, José, Violeta, María y Roberto.

"Mi residencia fue en la escuela Gene ral Bal carce de Santa Lucía, con mi seño Cristina Aciar, quien me enseñó y marcó pautas, recibiéndome en el año '93. Luego en el año '96 ingresé en una suplencia en la escuela Presidente Mitre de las Flores, en Iglesia, que duró tres meses. En el '97 ingresé como interina en el anexo Cacique Pismanta, allí me quedé por 15 años. Lo recuerdo y llevo en mi corazón junto a todas sus familias. En 2011, me dieron el traslado a la escuela Dalmacio Vélez Sarsfield de Colola, en Iglesia, donde sigo hasta la actualidad", explica Elsa.

Le gusta superarse: "En 2016 sumé otro cargo en la misma escuela, y tengo dos salitas de cuatro años, una a la mañana y una en la tarde. Es una escuela con una calidez humana sin igual, familias sencillas, trabajadoras, con niños bondadosos. La comunidad toda es muy afectuosa. Dicto clases desde hace tres años".

Elsa tiene un hijo, Diego Gabriel, de 28 años, quien estudia Ciencias de la Comunicación. También tiene un nieto llamado Marcos, de 9 años, y está casada con Álvaro Montañez

Esta distinción, sostiene que valora su trabajo que es la suma de enseñanzas que recibió a lo largo de su vida: "Agradezco a todas las personas que de una u otra manera aportaron sus enseñanzas a lo largo de toda mi vida, mis compañeros de tarea y ex compañeros, directivos, supervisoras entre ellas la señora Alicia Signes de Amicarelli, ya jubilada. Gracias a quienes tuvieron en sus manos la decisión de elegirme y regalarme esta caricia para mi alma. Gracias a todos, seguramente viviré muy lindos momentos compartiendo con los maestros de nuestro país".

Fuente: sisanjuan.gob.ar