El embarazo suele ser uno de los momentos más agradables en la vida de una mujer, pero a ellas les tocó quizás atravesar esa situación en el momento menos positivo, en medio de una pandemia por coronavirus. Cinco embarazadas sanjuaninas le contaron a DIARIO DE CUYO cómo atraviesan esa "dulce espera". Todas comentaron que el miedo al Covid-19 tuvo su pico cuando San Juan retornó a Fase 1, pero que ahora lo que impera es el respeto a la enfermedad. "Veníamos buscando un bebé pero cuando empezamos a notar los casos que empezaban a surgir en nuestro país, dijimos esperemos, y el 21 de marzo, exactamente un día después de entrar en pandemia, me enteré que estaba embarazada", comentó Valeria Aguirre.

Todas coincidieron en que el miedo las superó en algún momento, incluso una estuvo a punto de entrar en pánico y las cinco afirmaron que salen lo menos posible. Dicen que el momento en donde es mayor el temor es cuando deben asistir a los controles médicos a las clínicas y centros de salud y es allí donde toman todas las medidas de prevención para evitar contagios.

En un momento donde el coronavirus se cobró muchas vidas, estas cinco mujeres sanjuaninas traerán vida al mundo y eso será mucho más que una bendición.

VALERIA AGUIRRE: 7 MESES DE EMBARAZO

El embarazo llegó con la pandemia

Con las mellizas Camila y Jazmín ya con 7 años, hace tiempo que Valeria Aguirre y Mario Chávez venían buscando un bebé. Justo en el momento que empezaban a aparecer los primeros casos de coronavirus en el país, el temor comenzó a hacerse presente y el 21 de marzo, apenas un día después de que se decretara la cuarentena en todo el país, llegó la noticia. "Justo habíamos dicho que íbamos a esperar un tiempo y justo en ese momento cuando comenzaba todo esto, llegó. Tuve miedo, sí, y hasta me largué a llorar un día de tanto ver noticias. Creo que estuve a punto de caer en depresión, pero ya lo superé", comentó la mujer de 33 años que tiene fecha de parto para el 21 de noviembre. "Tuve en claro que tenía que tranquilizarme para poder disfrutar este embarazo, hasta el momento no lo he disfrutado como lo habíamos imaginado pero queda un mes más para poder hacerlo", expresó Valeria.

MICAELA VERA: 7 MESES DE EMBARAZO

Extrañando a los afectos familiares

Micaela Vera será mamá primeriza los últimos días de noviembre. Ella junto a Gastón Ripoll toman todos los recaudos necesarios para que la futura mamá no tenga que salir de la casa. "Estoy disfrutando del embarazo pero no como hubiese querido, quizás me hubiese gustado tener esos mimos de embarazada como por ejemplo que mi mamá pudiera venir a cocinarme o cosas así, pero los veo poco, nos cuidamos mucho", expresó la chica de 28 años. Trabaja en el área administrativa de Techagro y dice que apenas se enteró de que estaba esperando un hijo, desde la empresa la mandaron a trabajar desde su casa y ahora está pronta a comenzar la licencia por embarazo. "Ya pasó el temor, ahora hay respeto", expresó. Su marido es comerciante y ella cuenta que cada vez que llega de trabajar, cumple con todas las medidas necesarias antes de ingresar a la casa.

ARACELI ORTEGA: 5 MESES DE EMBARAZO

"Respeto para disfrutar"

"Lo más lindo y bendecido de esta pandemia es justamente el embarazo". Así resume este año 2020 Araceli Ortega, la chica de 28 años que junto al ciclista chaqueño Daniel Juárez serán papás primerizos en enero. La chica comentó que si bien tuvo miedo a contraer la enfermedad cuando en San Juan comenzó el brote, después el temor pasó: "Miedo hubo, pero nos cuidamos y tomamos los hábitos necesarios. Hay que tenerle respeto para poder disfrutar del embarazo que tanto esperábamos", expresó la chica. Daniel es ciclista y si bien tiene que salir a entrenar a diario y por las noches también trabaja como delivery, dice que tomar las medidas de desinfección es fundamental para no entrar en pánico.

MARÍA ÁLVAREZ: 3 MESES DE EMBARAZO

Contenida por la familia

María Álvarez tiene 21 años y transita su tercer mes de embarazo. Si bien dice que no se esperaba la llegada de su bebé, lo tomó de la mejor manera y fue su familia quien le brindó contención para que la chica no le tema al coronavirus. Tanto, que sus padres y hermanos fueron quienes la obligaron a dejar el trabajo que realizaba en un kiosco cercano al Hospital Rawson para cuidar la integridad de la joven mamá y su bebé. "Si bien no estoy tranquila como quisiera, le tengo respeto al coronavirus. Mi familia me brinda esa tranquilidad y los médicos que me atienden en los controles también", expresó la chica haciendo referencia al personal médico del centro de salud de la calle Balcarce, en Santa Lucía.

ROMINA ÁLVAREZ: 7 SEMANAS DE EMBARAZO

"La tranquilidad es clave"

Romina Álvarez tiene 30 años y es mamá de 5 hijos. Si bien no estaba en los planes, la pandemia vino con un embarazo y ya transita la séptima semana de gestación. "Sinceramente no esperaba quedarme embarazada y menos en este momento, pero si bien tengo temor, la tranquilidad es clave para que el bebé nazca sanito", comentó la mujer que es mamá de Luis (12), Santiago (8), Sheila (4) y Zaira (3). Viven en Alto de Sierra y su marido, Jorge Contreras, trabaja en un horno de ladrillos. "La pandemia nos complicó porque hubo meses en los que mi marido no pudo trabajar pero cuando nos enteramos que íbamos a ser papás otra vez, le ponemos muchas ganas. Tratamos de no pensar cosas malas", contó.