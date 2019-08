Sacar la licencia de conducir por primera vez parece imposible para los que están aprendiendo a manejar. Sin embargo, gran parte de ellos aprueba los exámenes teóricos y prácticos sin mayores problemas. En este contexto, desde Emicar dijeron que actualmente 4 de cada 10 personas no pasa la prueba de manejo y que 3 de cada 10 reprueba el examen teórico. Sobre los errores comentaron que girar muy cerrado o abierto y no utilizar los espejos para estacionar son los errores más comunes y las principales fallas por las que no aprueban el examen. "Muchos vienen a rendir con muy poca práctica y eso se nota. Deben tener en cuenta que conducir un auto es una responsabilidad muy grande", dijo Carlos Samper, el responsable del examen práctico. Mientras que Érica Pombo, quien evalúa la parte teórica, dijo que las preguntas que tienen que ver con la prioridad de paso, las velocidades máximas y la señalización vial, son las que más respuestas incorrectas tienen.



Protocolizar los exámenes, ofrecer charlas como si fueran clases de apoyo y abrir las puertas de Emicar hasta para que la gente practique en la pista antes de rendir, son algunas de las causas que según Ernesto González, presidente de la entidad, sirvieron para que el porcentaje de reprobados disminuyera con el paso del tiempo. "La inseguridad de los conductores la vemos muy a menudo. Observamos que no hacen maniobras continuas y parejas y eso es porque aún no están preparados para la licencia", dijo Samper y comentó que es habitual que gente hasta intente sacar la cabeza por la ventana para mirar para atrás a la hora de estacionar en 45 grados. También comentó que habitualmente les sucede, que hasta pasan por arriba de los canteros cuando quieren girar el vehículo. "El estacionamiento se volvió un fantasma y se cree que es difícil, pero no es así si las personas usan los espejos como corresponde y saben girar el auto. Generalmente no evaluamos si estacionó bien o mal, sino cómo hizo las maniobras. Hay una metodología clara para estacionar correctamente", agregó. Sobre la teoría, Pombo comentó que la prioridad de paso y la señalización vial son los errores más comunes que ellos ven. "Nos sorprende que muchas personas no conocen el cartel de Ceda el Paso y es un cartel muy básico", dijo la responsable del examen teórico y comentó que por esta razón ellos decidieron dar clases de apoyo para que las personas puedan mejorar su rendimiento en esta etapa de la prueba (ver aparte). Las velocidades máximas en las rutas, en el radio urbano y en las avenidas también muchas veces dejan en evidencia el desconocimiento. "Nosotros sabemos quienes vienen a probar suerte y quienes realmente estudiaron", dijo y recomendó que quienes puedan hacer el curso presencial (también se puede optar por hacerlo online) aprovechen esta modalidad porque se pueden evacuar más dudas.

Para practicar y aprender

El año pasado Emicar comenzó con las prácticas de manejo gratuitas en la pista de la empresa. Estas clases, que son guiadas por los monitores que luego evalúan a los conductores, comenzaron a hacerse los sábados, pero ahora se realizan de lunes a viernes en la siesta y los sábados en la mañana. Ahí, los conductores novatos podrán familiarizarse con el recorrido y realizar varias veces las pruebas como estacionar en diferentes posiciones y hasta subir la "montañita" de la pista. Pueden realizarla automovilistas y motociclistas. Para participar de estas prácticas, que son guiadas por quienes luego evalúan a los conductores, hay que inscribirse en Facebook. Desde la empresa dijeron que estas prácticas fueron muy alentadoras y sirvieron para bajar el porcentaje de reprobados.

Claves

Curso

A diferencia de la Nación, en San Juan se realizan tres cursos diferentes para las personas que quieren sacar el carnet para conducir motos, autos o de manera profesional.

Simulador

En la página de Emicar hay un simulador de examen teórico y sirve, según Pombo, para repasar lo aprendido en el curso. Se puede hacer cuantas veces quiera la persona.

Menores

La licencia se entrega a chicos de 16 y 17 años. Deben presentar el original de la partida de nacimiento actualizada y legalizada; e ir acompañados de padre, madre o tutor legal.

Saber leer

Para obtener la licencia de conducir es requisito imprescindible que las personas sepan leer. En el caso de las licencias profesionales, también deben saber escribir.

Preguntas

Para aprobar el examen teórico las personas deben responder bien el 90% del cuestionario (50 preguntas). Sin embargo, hay algunas consultas que son eliminatorias.

Obligatorio

El curso teórico es obligatorio y se considera el paso previo para la realización del trámite de licencia. Se puede hacer de manera online, pero el examen se hace presencial.

"Pedimos responsabilidad"

Ernesto González - director de Emicar

"Nosotros debemos garantizar que las personas sepan lo imprescindible para conducir adecuadamente; y que cuando se produzca un accidente no sea por desconocimiento de las normas o porque no tienen técnica de manejo adecuada. Por eso pedimos responsabilidad y somos exigentes. Nosotros creemos que los accidentes de tránsito se dan generalmente por incumplimiento, no por desconocimiento. El problema, es que el conocimiento está, porque de hecho aprueban el examen, pero muchas veces no lo aplican. Es muy difícil que tras un accidente una persona diga que no sabía que debía llevar el cinturón o que no se podía hablar por celular, por ejemplo.



Otro punto al que apuntamos es la responsabilidad. Hay muchas personas que vemos que quieren sacar la licencia sólo para manejar y no tener problemas con la policía, pero vemos que no notan la



Importancia que esto tiene. En cuanto a la responsabilidad apuntamos también a los instructores privados, a quienes les pedimos que evalúen a conciencia y traigan a los conductores cuando realmente saben y estén en condiciones. Los instructores juegan un papel fundamental, al igual que los médicos. Muchas veces hay especialistas que certifican cosas que no son ciertas y nosotros las corroboramos. Hay médicos que por amistad dicen que hay personas que están muy bien, sobre todo los adultos mayores, pero resulta que no es así, y hay veces que eso se nos puede escapar. Es una responsabilidad muy grande manejar y las consecuencias de un accidente pueden ser fatales, por eso pedimos que todos se comprometan".

Curso para reforzar

Debido a que muchas personas reprueban el examen teórico varias veces, Emicar implementó charlas que sirven para reforzar los conocimientos. "Muchas personas saben leer, pero su nivel educativo es muy básico y no comprenden lo que leen o no saben algunos términos", dijo Pombo y comentó que gracias a sus registros ellos citan a estas personas para darles charlas que son como clases de apoyo. "Queremos que sepan para que les vaya bien", dijo y comentó que están teniendo muchos resultados favorables. Por otro lado, dijo que la protocolizacion de los exámenes les permite derribar el mito de que en los departamentos es más fácil rendir que en el Emicar. "Los exámenes son los mismos y ahora tenemos hasta la misma pista. Los protocolos nos permiten que todas las personas sean exigidas de la misma manera", agregó Andrea Ferrer encargada de Calidad.