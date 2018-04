Apoyo familiar. Más que nunca este año se pudo observar las familias de los veteranos que fueron a apoyar a sus seres queridos. En la foto, nietos de uno de ellos, portando una remera alegórica.

Fue uno de los actos que más gente convocó. La emoción embargó hasta los turistas que habían llegado a la provincia por Semana Santa y aprovecharon su estadía para participar de las actividades. Mientras que en el desfile, los más chicos fueron los observadores más atentos. Esto sucedió ayer, cuando se conmemoró el 36mo aniversario de la Gesta de Malvinas. Veteranos locales y familiares de caídos se reunieron en la plazoleta España para realizar un homenaje.



El momento más emotivo de la jornada fue cuando justo a la medianoche entonaron el Himno Nacional. Pero las lágrimas volvieron a desprenderse cuando familiares de los sanjuaninos que murieron durante el conflicto bélico, en 1982, arrojaron claveles blancos a la fuente de la plazoleta España.



Si bien las distintas actividades comenzaron el domingo por la tarde, con el montaje del museo de Malvinas, el momento clave fue justo a la medianoche cuando los veteranos y los familiares de los caídos cantaron el Himno Nacional esperando el 2 de abril. Ayer por la mañana le tocó el turno al acto oficial del que participó el gobernador Sergio Uñac y demás funcionarios provinciales y municipales.

En la plazoleta. Todos los actos se concentraron en la plazoleta España donde está el monumento a los Caídos en Malvinas.



Mientras que el Gobernador se comprometió a seguir realizando los viajes a las Islas Malvinas, los veteranos pidieron que siga intacta la memoria y que la gente no los olvide. Luego le tocó el turno a los familiares de los más de 20 caídos sanjuaninos durante la guerra, que realizaron un emotivo homenaje al lado de la fuente del monumento. Arrojaron claveles blancos al agua para no olvidarlos. Fue ese el instante donde las lágrimas fluyeron entre los asistentes. Posteriormente, el homenaje se trasladó a calle San Luis donde se realizó un corto desfile pero no menos sentido. Este año, una de las particularidades fue la cantidad de gente que se apostó en el lugar para ver pasar a las distintas agrupaciones de veteranos y hasta los efectivos del Ejército y de la Policía de San Juan. Desde calle Las Heras hasta España, un centenar de veteranos desfiló ante el aplauso de la gente que, agitando banderitas, los vio pasar.

Las ofrendas. Durante el acto, el gobernador Sergio Uñac colocó una ofrenda a los caídos. Lo mismo hicieron otras instituciones.

Entre los más emocionados estuvieron los veteranos que hace unas semanas regresaron del viaje que el Gobierno provincial organizó a las islas Malvinas. Entre abrazos y lágrimas recordaron su estadía en las islas, y cómo pudieron cerrar el círculo del dolor 36 años después de ocurrido el conflicto bélico. Así fue que ellos, con más entusiasmo que nunca, desfilaron ante las autoridades, ante sus familiares y ante el público que se apostó ayer en ese lugar. Mucha de esta gente eran turistas que habían llegado de distintos puntos del país y participó de los actos.





La emoción. Familiares de los caídos realizaron un homenaje arrojando claveles blancos a la fuente del monumento que está en la plaza.

Reconocimiento



A 36 años de la Gesta de Malvinas, el presidente Mauricio Macri recibió ayer a los familiares de los soldados caídos en la guerra. Mientras que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio encabezó en Ushuaia, a orillas del canal de Beagle, otro acto para conmemorar el conflicto bélico ocurrido en 1982.

El desfile. Luego del acto, y por calle San Luis, distintas asociaciones participaron del desfile.

Histórico

Los familiares de los caídos en Malvinas vivieron jornadas históricas cuando días atrás pudieron viajar a las islas. Fueron unas 200 familias que pudieron ver por primera vez los restos de sus seres queridos ya individualizados. Fue tras la identificación que se hizo de los caídos que están en el Cementerio Darwin.