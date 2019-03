Una de las beneficiadas. Norma Díaz fue una de las premiadas por el programa Emprendedor Cultural. La mujer es modista y confecciona ropa moderna para mujeres que usan talles especiales.

Son apasionados de lo que hacen y eso los llevó a incursionar en emprendimientos pocos comunes. Trabajan incansablemente y con ese empleo logran hacer que sus familias subsistan. Ellos son Ivana Villegas, Norma Díaz y José Luis Quiroga, tres sanjuaninos que rompieron el molde con sus creaciones y que salieron beneficiarios del programa de incentivo económico Emprendedor Cultural. Ellos hacen ropa y bolsos con materiales reciclados, prendas de vestir modernas en talles grandes y una llave de luz que puede ser arreglada sin la necesidad de cortar la electricidad, respectivamente; y en una charla con DIARIO DE CUYO comentaron sobre cómo nacieron sus emprendimientos y qué sueñan hacer ahora que recibieron ese premio.



El programa Emprendedor Cultural se trabaja en conjunto entre los ministerios de Turismo y Cultura y de Minería, y el Gobierno de San Juan. Ellos entregan subsidios no reembolsables para el sector cultural. Este año, de un total de 639 postulantes, 249 fueron emprendedores beneficiados. Hubo artistas, productores, gestores y emprendedores de diferentes sectores (ver aparte).



TALLES GRANDES



Desde hace más de 30 años Norma Días trabaja como modista. Con el paso del tiempo se dio cuenta que la mayoría de sus clientes eran mujeres que usaban talles especiales y que no conseguían ropa en los comercios tradicionales. ‘Ellas vienen a que les haga la ropa porque no consiguen ropa moderna o porque lo poco que se consigue es demasiado caro‘, dijo la mujer y comentó que ahí comenzó a diseñar prendas para estas mujeres. Dijo que actualmente hace desde vestidos de alta costura hasta ropa deportiva y ropa de abrigo.



La gran demanda que tiene la llevó a buscar cómo crecer con su emprendimiento. Por eso, se inscribió en la categoría ‘Equipamiento‘ del programa Emprendedor Cultural. ‘Estoy muy interesada en una máquina de coser más. Me hace falta una collareta industrial. Su valor cubre el total del premio otorgado‘, dijo la mujer que se mostró feliz de haber salido beneficiada en este plan.



UNA NOVEDOSA LLAVE DE LUZ



José Luis Quiroga tiene 46 años. Fue premiado por la invención de una llave de luz que puede ser arreglada sin la necesidad de cortar la electricidad. ‘Para reemplazar el toma corriente o el interruptor no es necesario cortar el suministro y por consecuencia no es necesario que un electricista haga este trabajo‘, dijo Quiroga y comentó que este invento se le ocurrió gracias a su hermana. ‘Ella siempre me pedía una llave de luz así‘, comentó.



José Luis dijo que su idea es lograr el patentamiento de este invento. ‘Con el Emprendedor Cultural quiero patentar las llaves y luego poder fabricar estos productos‘, agregó y dijo que su llave de luz es similar a las que se venden en cualquier ferretería, sin embargo las conexiones que tienen son únicas. ‘Como aún no tengo las patentes no quiero comentar mucho cómo funcionan estas llaves para que no me vayan a robar la idea‘, dijo José Luis que se definió como multifacético. Esto, porque hace electricidad, plomería, diseño de bordados, montajista de estructuras y hasta mecánico de motos.



BOLSOS Y ROPA CON MATERIALES RECICLADOS



‘Decidí apostar al Emprendedor Cultural para ver si podía empezar mi propio emprendimiento‘, dijo Ivana Villegas y comentó que ella actualmente trabaja con su mamá con quien diseña y confecciona bolsos y carteras con pedazos de telas que desechan en una tapicería. Además, hacen trabajos con lonas de publicidades. ‘Me encanta coser y tengo una maquina chiquita, me pareció una buena oportunidad para poder emprender mi camino sola‘, agregó y dijo que ella con su mamá reciben las donaciones de recortes de cuero, las limpian y hacen diferentes bolsos. ‘Ahora quiero hacer ropa, de la misma manera‘, agregó.

Otros beneficiados

La semana pasada el Ministerio de Turismo informó el listado de beneficiarios del programa Emprendedor Cultural 2018. Esta es la segunda vez que San Juan realiza este concurso y hubo muchos proyectos presentados (639), y por tal motivo se entregaron 249 beneficios a emprendedores sanjuaninos.



Entre los premiados hay artistas reconocidos como la banda la Oveja Negra y los García o Los King Off Bananas quienes recibieron premios para poder gravar videos musicales o realizar giras por otros países. A la vez, hubo muchos músicos, artesanos, bailarines y diseñadores, entre otros, que también ganaron premios para comprar equipamiento, poder comercializar sus productos y hasta poder realizar capacitaciones en sus rubros.

Claves

Objetivos

Son objetivos de este programa el desarrollo, sostenibilidad y promoción de los agentes culturales, como así también la revalorización del patrimonio cultural que posee la provincia.

El dinero

En esta oportunidad el gobierno destinó 10 millones de pesos para distribuir entre los emprendedores beneficiados. El año anterior se repartieron 8 millones de pesos.



Categorías

La categorías de apoyo en las que concursan los diferentes emprendedores son las siguientes: Formación, Movilidad y Giras, Comercialización, y Equipamiento.



Los departamentos

Este programa prevé incentivar a emprendedores de todos los departamentos para poder general mayor movilidad en toda la provincia. Este año hubo muchos ganadores.