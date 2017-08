Igualada (el de la izquierda), en conferencia de prensa

El presidente de la empresa de San Francisco, el sanjuanino Juan José Igualada y el gerente Martín Álvarez, anunciaron que es el último día que la empresa brinda el servicio en la capital riojana. El empresario hizo su capital en San Juan de la mano de la minería metalífera, prestando servicio de transporte.

En la oportunidad a través de la lectura de un comunicado, la empresa informó que decidió rescindir el contrato de concesión del servicio público de pasajero y hasta este martes prestará el servicio en la capital riojana, dejando a 160 empleados sin trabajo. Manifestaron una competencia desleal con la empresa Minibús, problemas con el pago de subsidios que hace difícil afrontar el pago de sueldo de los empleados de la empresa, como así también proveedores e impuestos , detallaron.

Asimismo pusieron a disposición del Municipio de Capital todo el conocimiento logístico y recurso humano para que una nueva empresa se haga cargo del servicio público de pasajeros, al igual que toda la información contable y financiera.

En este sentido, Juan José Igualada expresó “venimos hace 18 meses tratando esto, que nos atienda el municipio y la verdad que sentimos que nadie nos da una solución y hemos tenido que llegar a una situación extrema por una cuestión económica, nosotros este mes tenemos que cerrarlo y nuestra gente es lo que más nos preocupa, son 160 familias que lamentablemente quedan en la calle”.

Y agregó “evidentemente, nosotros, no le interesa a nadie porque lo hemos planteado cien veces y tenemos todas las presentaciones hechas en el municipio, ni siquiera nos atienden el teléfono y no nos ha quedado otra salida, nosotros tenemos que cerrar este mes por una situación económica que nos aprieta y no podemos seguir operando el mes que viene” detalló. Para finalizar dijo que “la gente será indemnizada como corresponde, hoy terminamos con un ciclo”.

