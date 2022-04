La falta de combustible se sigue acentuando en el país y en San Juan ya causa preocupación entre los titulares de las empresas de colectivos. El problema, que en el sector se viene notando desde finales del mes pasado, ahora se agudizó. En la mañana de este jueves, el vicepresidente de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Ricardo Salvá, afirmó: “No tenemos combustible para trabajar el lunes. Estamos haciendo todo para conseguirlo”.

“En este momento estamos abocados en forma permanente a conseguir combustible, que es lo que más nos urge”, afirmó Salvá, quien además es dueño de la empresa El Triunfo, en diálogo con radio Estación Claridad.

Y explicó que, “por el momento, el principal problema es conseguir el combustible a precio razonable. El combustible a granel se consigue ahora a entre 150 y 160 pesos, sin hablar del combustible premium que es el que necesitamos las empresas y es mucho más caro todavía. O sea, estamos a un precio mucho más alto que en las estaciones de servicio para las empresas de combustible. La escasez o especulación hacen que tengamos estas complicaciones”.

A la vez indicó que, “por el momento no es voluntad de las empresas afectar el servicio, sería una medida muy extrema. Pero, no tenemos combustible para trabajar el lunes y estamos en esta Semana Santa haciendo todo lo posible para poder conseguirlo. A lo mejor habrá alguna empresa que tenga stock, no lo conozco, pero con los que he hablado estamos tratando de conseguir combustible para el próximo lunes para poder salir a trabajar con normalidad. En el caso mío, tengo combustible hasta el sábado. Estoy abocado a conseguir combustible para poder prestar servicio a partir del domingo”.

Aunque, sostuvo: “El panorama es complejo, sin prejuicio de que algunos proveedores me han prometido que me van a conseguir combustible para el sábado. Pero esto de estar tan jugados con los tiempos no nos había pasado antes. Esto nos preocupa un poco, sin embargo calculo que a último momento lo vamos a conseguir”.

Cabe recordar que, en torno a la falta de gasoil, a la que puede seguir le escasez de las naftas, hay una confluencia de factores. Uno de ellos es que, por la invasión rusa a Ucrania, el precio de venta del barril de crudo ha subido en todo el mundo, pero en Argentina está más bajo que el precio internacional, lo que hace que las petroleras prefieran exportar antes que abastecer el mercado interno.

A eso se suma otro problema de arrastre, como fue el congelamiento de precios que se destrabó en febrero pero que aún no alcanza los valores internacionales y hace que existan ciertas presiones sobre la cadena de comercialización de combustible. Además, el mercado de los combustibles constituye un sector muy sensible, donde ante un comentario de que puede haber un faltante, sale todo el mundo a abastecerse, y eso hace que los stocks se quiebren.