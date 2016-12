Por ahora son 10 pero van a sumarse más. El Ministerio de Educación de la provincia anunció que en 2017 empezará a dar clases en jardín de infantes de 3 años, que por ahora no es obligatorio pero está cerca de serlo pues es uno de los objetivos que tiene el Gobierno nacional en su proyecto de ampliación de la escolaridad.



Para ir poniéndose a tono, Educación realizó un relevamiento para determinar la posible matrícula y de allí que surgió la idea de abrir en el ciclo lectivo 2017 al menos 10 salitas en siete departamentos. Esto implica, a priori, unos 200 alumnos pues cada aula no puede sumar más de 20 alumnos.



El jardín de 3 años aún no es obligatorio, pero a fines del mes pasado la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley para concretarlo. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y consensuada en febrero pasado con los 24 ministros de Educación provinciales, pasó al Senado.

Nación ya había asignado a algunas provincias la construcción de salitas para jardines de 3 años (ver aparte) y a San Juan le tocaron las primeras 15.



Mientras tanto y para avanzar con la iniciativa, la directora del Área de Nivel Inicial del Ministerio de Educación de la provincia, Miriam Radi, indicó que ya tienen 10 escuelas para construir y/o crear cargos en salitas de 3 años, tanto en forma exclusiva, como también aquellas que funcionarán a contraturno con las de 4 años o las de pluriedad, es decir, compartidas a la misma vez por chicos de 3 y 4 años.



Entre las que tienen expedientes ya iniciados y lograron el paso administrativo clave para poder concretar los trabajos y crear los cargos en 2017 figuran la ENI 45 y las escuelas Pablo Ramella y Taynemta, todas de Rawson. La escuela Elsa Bornemann, de Villa Observatorio, en Chimbas; la ENI 43 de Ullum; y la Juan Pedro Esnaola, de Barreal, Calingasta.



A su vez, también figuran la Marcos Sastre y la Bienvenida Sarmiento, de las localidades jachalleras de La Frontera y Pachimoco, respectivamente; la Mercedes Nievas de Castro, de Zonda; y la Mary Mann, de Angaco.



Empezar a crear salas y cargos para jardín de 3 desde ahora es un avance fundamental para evitar lo que pasó con la obligatoriedad del jardín de 4, que en 2015 no pudo implementarse en San Juan por falta de salas y que en 2016 tuvo un déficit inicial de 124 aulas, que obligó a un trabajo contrarreloj para reducirlo.

Un plan nacional para construir las salitas

El acto de fin de ciclo lectivo, hace dos semanas, incluyó la inauguración de la ENI Taynemta, en Rawson, uno de los jardines en los que empezará el jardín de 3 años en 2017.



​​​​​​​Plan 3.000 Jardines. Así se llama el programa que tiene Nación para construir escuelas con estructuras únicas que harán a lo largo y ancho de todo el país y destinadas a crear salas de jardín de infantes de 4 y 3 años. En agosto se hizo el llamado a la licitación para la primera tanda y a San Juan le asignaron 15 salitas, que conformarán cuatro de estos nuevos jardines de infantes.



El Ministerio de Educación de la provincia logró que le aprobaran los proyectos para las escuelas Mitre, en Iglesia, con 3 salitas; la Fonseca, en Capital, con 3 aulas; la ENI 47 de Santa Lucía, con 6 salitas; y la Werfield Salinas, de Chimbas, con 3.



El prototipo de jardines de infantes, desde qué material usar en las columnas y hasta el color de pintura en las fachadas, viene predefinido de Nación y las provincias sólo deben adecuar las medidas a los terrenos disponibles dentro de los establecimientos escolares.



Por ahora, en Educación no tienen novedades sobre estas construcciones, pues el plan se maneja desde Capital Federal. Estiman que los trabajos empezarán en 2017.