Reclamo. Más de un centenar de iglesianos protestó ayer en la Ruta 149. Coincidentemente Vialidad Nacional y Provincial anulaban el desvío y habilitaban el viejo tramo. La Provincia aportará los fondos para completar la obra.

El último episodio, el lunes pasado, fue el más grave porque se cobró la vida de una persona. Vecinos de la localidad de Iglesia protestaron ayer por el desvío que hay en la ruta 149, antes de acceder a la localidad (yendo de Sur a Norte) al considerar que es el causante de los numerosos accidentes en la zona. Desde la Comisaría 22 informaron que en los últimos 3 años se registraron 15 siniestros viales en esa área. Y en su mayoría son vuelcos de vehículos de gran porte. Como los dos camiones del lunes.



Coincidentemente, ayer también trabajaron personal de Vialidad Nacional, con respaldo de la Provincial. Y lo que hicieron fue anular el desvío y habilitar el viejo tramo, lo que fue tomado como un principio de solución por uno de los manifestantes, Walter Esquibel.



Juan Pinto también participó en el reclamo. "El desvío prácticamente no está señalizado. Bajando del Colorado, en una extensa recta, aparece de repente el montículo de tierra y en algunos casos, los camiones cargados especialmente, no es suficiente el tiempo de reacción. Acá se cayeron camiones con ladrillos y con caballos", graficó.



Debido a que comenzó a construirse un "bypass" en la ruta para evitar que el tránsito pesado ingrese a la Villa de Iglesia (otro similiar comenzó también en Las Flores), se anuló un tramo de la vía para comenzar a construir el "bypass" y se realizó el desvío transitorio.



Las tareas, administradas por Vialidad Nacional, se detuvieron hace 3 años. Y ayer, con asistencia de Vialidad Provincial, habilitó el viejo tramo y anuló el desvío.



DIARIO DE CUYO no pudo contactar a una fuente de Vialidad Nacional y sí pudo hacerlo con Juan Manuel Magariños, director de Vialidad Provincial, quien afirmó que su área prestó colaboración ayer ante el pedido del ente nacional, quien administra el trabajo.



El funcionario de Vialidad Provincial, que también se encargó del mantenimiento del desvío en este tiempo, dijo que el avance de obra del bypass se detuvo por el planteo de la necesidad de una modificación de obras complementarias. Esa modificación requiere la presentación de un proyecto que debe ser aprobado en Vialidad Nacional.



Entre los manifestantes, también estaba instalada la versión de que la falta de fondos para pagar a la empresa detuvo el avance de obra.



Magariños afirmó que la Provincia está dispuesta a hacer los aportes económicos para que se concluya la obra vial.



Los manifestantes dijeron que continuarán con los reclamos hasta que se concluyan las obras previstas. Afirmaron que para evitar que se tuviera una lectura distorsionada de la naturaleza de la manifestación, decidieron postergarla por 48 horas para que no se mezclara con la presencia masiva de turistas (especialmente extranjeros) que viajaron hasta allá para presenciar el eclipse de sol.



Esquibel agregó que el accidente del lunes "fue la gota que rebalsó el vaso. Un camión pasó de largo y el otro volteó la carga, dio 5 tumbos y murió una persona. Por eso nos movilizamos para tal fin. Ya se hicieron manifestaciones y también promesas. Pero ya llevamos muchos accidentes, en los que ahora se perdió una vida humana y antes fue la vida de animales. Por suerte, cuando volcó el colectivo con 50 personas el año pasado no falleció nadie. Ese desvío era muy repentino".

El bypass está sin terminar e intransitable, para no correr riesgos de accidentes.

JUAN MANUEL MAGARIÑOS - Director Vialidad Provincial

"Nos dijeron que en una semana la empresa volverá a trabajar, para concluir el bypass.

WALTER ESQUIBEL - Manifestante

Accidentes

15 Los siniestros viales en el desvío de la ruta 149 por el bypass de Iglesia, que se registran en la comisaría 22, durante 3 años. De ellos, once fueron camiones, un colectivo, una combi y dos autos.