Celeste Arias fue elegida como la nueva Reina de Albardón para la Fiesta Nacional del Sol 2019. La joven que sueña con poder ayudar a los más necesitados habló con DIARIO DE CUYO sobre sus proyectos y comentó cómo es su vida.





-¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento y qué mejorarías?

- Hoy en día lo más lindo que tenemos es el Autódromo El Villicum, que nos va a servir para crecer como departamento gracias al turismo. Sobre lo que tiene que ver con el turismo me parece que hace falta más organización para aprovechar el auge del autódromo para promocionar más el departamento y para ofrecerles más cosas a los visitantes. En Albardón nos hace falta aprender a valorar el turismo.



- ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?

- Me gusta jugar al hockey. Empecé hace poco porque mis amigas me invitaron a que haga este deporte y ahora me encanta. Aún estoy aprendiendo y la verdad que estoy muy contenta.



- ¿Cuidás mucho tu figura?

- Sí, me gusta cuidarme, además soy modelo y debo estar en forma. No hago dieta, pero me alimento de manera saludable y me cuido con las comidas, además me gusta mucho cuidarme con cremas, limpiezas de cutis, ir a la peluquería, hacerme las uñas y todas esas cosas.



- ¿Hiciste alguna vez una dieta loca?

- No, hubo momentos en los que hice dieta porque estaba más gorda y dejé de comer harinas, pero fue una dieta controlada con una nutricionista.





- ¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos?

- Soy una persona muy sonriente y humilde. Mi principal defecto es que soy muy nerviosa.



- ¿Estás a favor o en contra del aborto?

- No tengo una postura firme. En oportunidades creo que es malo hacerlo, pero a la vez hay algunas ocasiones particulares que las comprendo y no me parecen tan malas.



- ¿Considerás que se debe dictar educación sexual en las escuelas?

- Creo que la educación sexual en las escuelas está bien. Se debe dar desde los 12 o 13 años ya que cuando los niños son más chicos no sirve porque no van a entender. En el caso de los niños de jardín me parece que sería bueno que se les enseñe a los padres cómo explicar cada cosa.



- ¿Qué objetivo tenés para tu reinado?

- Quiero ayudar a los chicos de la escuela que representé para que consigan trabajo. Ellos tienen muchos talleres y están capacitados para tener un empleo. Además, me gustaría hacer campañas solidarias.

Perfil